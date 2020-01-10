Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 11 января 2020 года отмечается Международный день "спасибо". Сегодня 11-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 355 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 11 января

Международный день "спасибо";

День заповедников и национальных парков в России;

Страшный день (по народному календарю);

Национальный день молока в США;

День Республики – в Албании;

День Независимости – в Чаде;

День единства – в Непале;

День детей – в Таиланде.

▶ Какой праздник 11 января по церковному календарю и можно ли работать

11 января православные вспоминают про Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Именно о здоровье и безопасности детей принято молиться в этот день.

Православные верующие чтят память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся про встречу второй половинки и семейное благополучие.

Поста нет.

▶ 11 января: что можно делать, а что нельзя

В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.

Детям в этот день запрещалось выходить из дома, а на ночь в детские кровати взрослые клали железный предмет, например, серп. Считалось, что это поможет защитить ребенка от влияния злых сил.

В народе 11 января также называли Страшным днем. В этот день люди старались не выходить на улицу. Вечером собирались вместе, проводя время за посиделками и гаданиями, рассказывая друг другу страшные истории и легенды.

Во дворе старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.

По народным поверьям, 11 января нельзя:

выходить из дому после захода солнца – нечисть нынче беснуется;

желать что-то хорошее – всё сбудется наоборот.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Наталья;

Георгий, Егор, Иван, Лаврентий, Марк, Ян.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 11 января

Есть такие приметы 11 января на погоду:

сильный ветер – к похолоданию;

метель – предвещает дождливый июль;

запотевшие окна – верная примета оттепели.

погода теплая – к теплой и ранней весне;

мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам;

снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 11 января

1569 – в соборе Св. Павла в Англии состоялась первая в мире лотерея;

1693 – извержение вулкана Этна на Сицилии, погибло около 60 тысяч человек;

1700 – в России вместо византийского календаря введён юлианский календарь, после 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года (начало года перенесёно на 1 января);

1759 – в Филадельфии начала работу первая в США страховая компания;

1917 – на территории России создан первый заповедник – Баргузинский, с 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков;

1922 – 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли от смерти от диабета с помощью инсулина;

1935 – американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан, она первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния;

1960 – в СССР, в Звёздном городке, создан Центр подготовки космонавтов;

1963 – в Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go;

1964 – главный хирург США Лютер Терри объявил, что курение опасно для здоровья;

1971 – американский журналист Дон Гефлер ввел термин "Кремниевая долина";

2011 – прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

▶ Кто из знаменитостей родился 11 января

В этот день родились такие знаменитости:

1906 – Альберт Хофманн, швейцарский химик и литератор, широко известный как "отец-изобретатель" наркотика ЛСД;

1958 – Тревор Тэйлор, певец, музыкант, музыкальный продюсер, автор песен, один из вокалистов группы Bad Boys Blue;

1972 – Андрей Малахов, популярный российский телеведущий и журналист;

1972 – Константин Хабенский, российский актер театра и кино (Ночной дозор, Дневной дозор, В движении, Адмиралъ, Особо опасен, сериал Метод);

1972 – Аманда Пит, американская киноактриса "Девять ярдов", "Любовь по правилам и без", "Больше, чем любовь";

1983 – Кайса Мякяряйнен, финская биатланистка, обладательница трёх Кубков мира.

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