Мнение о блогерах: «Им не стыдно показать роды, какашки ребенка в горшке и грудь после операции»

Источник материала: Tut.by

Социальные сети дали нам возможность не только общаться и решать рабочие вопросы в режиме онлайн, но и становиться известными, важными персонами благодаря тому, что мы пишем или выкладываем на своих страницах. Быть блогером и лидером мнений — для многих это стало целью всей жизни.

Ведь этот титул сулит не только приглашения на всевозможные вечеринки и презентации, но и подарочки. Правда, все это в обмен на посты. Бартерное сотрудничество, где номер один та самая персона, которой удалось привлечь подписчиков. Одна беда: некоторые блогеры так стараются быть популярными, что выглядит это жалко. О трудностях жизни сетевых блогеров рассуждает Анна Златковская.



Иллюстрация: memesmix.net

Собственно, почему бы и нет, если есть такая возможность. Тем более что сейчас таким блогером может стать любой человек независимо от профессии и образования. Будь ты хоть дояркой, главное — выдавай уникальный контент, одобряемый многочисленной (желательно от пяти тысяч минимум) аудиторией.

Иногда это и правда увлекательно, если личность интересная и ей есть что сказать. Когда видно, что человек общается в Сети не ради лайков, подписчиков и бартерного сотрудничества, а просто потому что хочется и есть что сказать.

Часто же можно наблюдать другую историю. Попытка стать топовым блогером и удержать позиции превращается в бесконечный перформанс, акт привлечения внимания, когда палят изо всех пушек, и это, честно говоря, выглядит страшно и стыдно.

Почему вы меня не лайкаете?

Периодически самоназванный блогер впадает в транс и умоляет подписчиков и друзей быть активными.

«Я тут ради вас пост писала, старалась, а вы!» — крупные буквы и плачущие смайлы. Далее идут угрозы «расфренда» всех неблагодарных, «обнимашки» с активными лайкателями и подстрекательные комментарии для тех, кто еще не понял и не отреагировал на все сто пятьдесят тысяч постов, опубликованных до этого.

Вызывает смех и недоумение. Угрозы срабатывают, правда со знаком минус. Хочется лишь исподтишка наблюдать за истязающим себя блогером, который ради знаков отличия попрошайничает. В общем, звучит цинично, но этот спектакль еще Шекспир описал: «Гремит лишь то, что пусто изнутри».





Помогите выбрать платье

Вот вроде взрослый человек, транслирующий в сети умные мысли и цитаты — самодостаточность через край, иначе зачем все это. А тут оп: платье на очередной бал выбрать не могу. И так очевидно, что это очередной заход для привлечения аудитории, что даже как-то неловко.

Нет, ладно бы писали «помогите выбрать сковородку, я в них не разбираюсь, какая лучше», но платье! То ли покрасоваться хочется сразу во всех, а столько лайков по отдельности не соберешь, то ли реально это работает, ведь ахиллесова пята человека — желание раздавать советы. Выходит, очередная игра ради мнимого успеха. Наблюдать ее просто утомительно.

Знать, что поела местная знаменитость, вы просто обязаны

Так как невозможно все время выдавать умный контент, приходится выкручиваться.

Простой (отсутствие публикаций) грозит отливом поклонников к другой диве или мену, так думает обычно старательный блогер. Поэтому фотографии еды в красивой обстановке — спасательный круг, когда в голове пусто. Зато в желудке густо, и знать об этом вы просто обязаны. И не забывайте, что бонусом: все рестораторы знают, какая важная персона откусила круассан в его заведении, поэтому внимательно следят за съестными новостями.





А это может означать контракт, приглашение на открытие другой бургерной или красивые громкие извинения (пицца бесплатно) за то, что официантка криво улыбнулась. Владельцам заведений такое тщеславие весьма выгодно, упоминание — это бесплатная реклама. А блогер? Старается, как может, человек. Он ест — следовательно, существует, что тут скажешь.

Я тоже страдала

Обязательная стадия каждой блогини. Радость, веселье и угар продается не так хорошо, как слезовыжимательные истории из прошлого, когда трава была еще не такой высокой. Ты реально сочувствуешь человеку, пока эти истории не начинают повторяться в разных вариациях. Когда инфлюенсер осознает, что это по охвату слегка больше, чем фото ее киски или детеныша. И тогда каждый прыщик на носу становится драмой всей жизни. Хотя начиналось все прилично: про душещипательный развод, испорченный отпуск или несбывшуюся мечту.





У мужчин-блогеров такие драмы не в почете. Поэтому они постят что-то из серии аварий на дорогах, в крайнем случае про бывшую, но только нежное и милое. Чем заслуживают похвалу и любовь прекрасных дам. А этот мужлан, оказывается, тоже человек. Ну ок, если эти страдания не становятся доброй традицией.

А что вы думаете по этому поводу?

Естественно, ни один пассаж не может закончиться точкой. Обязательно надо что-то спросить, чтобы крутилась лента, чтобы подписчики делились своим мнением, а наш блогер избранным (sic!) отвечал. Знаете, подвох в том, что всем этим блогерам плевать на мнение подписчиков или кого бы то ни было. Спрашивают они исключительно с целью повысить рейтинг этого текста, известное дело, так работают алгоритмы. Короче, эта история почти про платье, только тут — это фишка всех, кто мечтает о многотысячной толпе фанатов. А вы как считаете?

Я — звезда

Лента была бы неполной, если не похвастаться приглашением на открытие нового кинотеатра, кафе «Ромашка», фото с другой, более значительной звездой, даже если эта звезда сидит в третьем ряду позади слева в очках и шарфике. И всем-то они нужны, эти блогеры, и все так рады их видеть, и шампанское в руке, и баннер за спиной, и сам директор компании «X» жмет ласково руку.

Можно понять: красиво жить не запретишь, даже обычные люди постят фото елок и новогодних салатиков, подарков со дня рождения и крылья самолета в облаках — «А я лечу на море!». Хочется быть значительным, а тут, сами понимаете, фото с презентации как доказательство того, что блогер реально крут. К тому же его же и зовут, чтобы он потом хвастался происходящим. Это замкнутый круг, выхода из него нет. Назвался блогером — соответствуй. Главное с пафосом не переусердствовать, что, увы, редкое явление.





Был бы повод — блогер выскажется

Неважно, что звезда ничего не понимает в ядерном реакторе, была рождена много позже трагедии Чернобыля, не отличает Мольера от мулине, не имеет экономического/философского и cetera образования… Что бы ни случилось в мире или в соседском огороде — блогер обязательно напишет об этом личное мнение. Такова его участь — реагировать, описывать свои чувства и ожидать, когда это высказывание попадет во все отечественные СМИ.

Тут важно понимать, что редко блогер пишет правду. Он сначала оценивает выгоду, что сейчас ценно — поругать или похвалить, остаться посередине, занять твердую принципиальную позицию с учетом дружбы или сотрудничества с тем или иным агентством/человеком. Промолчать — высшая степень выдержки или понимание, что тебе, дружок, с ними еще работать. Но чаще — это все-таки посты в поддержку или против, поплакать или восхититься, дабы лента не умирала, а френдов и фолловеров становилось все больше и больше.

Этот список бесконечных публикаций весьма долог. Это своего рода зависимость от лайков, от подписчиков, когда быть собой уже невозможно. Блогер всегда извиняется, если пропал на два дня, с возгласом "вы меня потеряли, простите, спасибо, что все еще со мной!". Благодарит за каждый лайк в посте, стимулируя рождаемость похвал.





Откровенничает на грани фола, где не стыдно показать какашки ребенка в горшке, грудь после операции по ее увеличению, подробности интимной жизни и белье всей семьи. Он жалуется, если его перестали приглашать на крутые мероприятия, их же линчует, завистливо глядя на фото других блогеров, и оправдывается, когда позвали. Празднует свадьбу и развод в прямом эфире, рожает в прямом эфире, идет куда-то в прямом эфире…

Если, не дай бог, блогер еще зарабатывает, сотрудничая с людьми, продавая свои курсы, коучинги и терапию, то каждый пост он заканчивает скидками для исключительных своих людей, успейте попасть в набор следующей группы.

Глядя на все эти старания и попытки удержаться за лайки, видишь, как стираются личности, являя миру людей, готовых на все, чтобы их страницы горели красными сердцами и комментариями доверчивых подписчиков.

В конце концов у них получается каждый свой чих представить как нечто уникальное, а многие и не предполагали, что такое возможно. «В мире, за редким исключениями, только и есть выбор между одиночеством и пошлостью», — писал давным-давно Шопенгауэр. Как никогда актуально в начале XXI века.

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