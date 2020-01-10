Учёные: треть случаев рака желудка приходятся на пациентов в возрасте 30-50 лет

Главный автор научной работы доктор Трэвис Гротц отметил, что в современной практике все чаще встречается рак желудка у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Сегодня они составляют более 30% всех случаев выявления этого онкозаболевания.





Отмечается, что опухоли у молодых пациентов имеют иное молекулярное и генетическое значение для онкологов, нежели их аналоги у пациентов пожилого возраста. В частности, они не ассоциированы с курением табака.









пише т ScienceDaily. Среди признаков рака желудка в молодом возрасте доктор Гротц называет ощущение сытости до окончания приема пищи, трудности при приеме пищи, боль в животе и необъяснимую потерю веса,т ScienceDaily.





Портал «СПИД.центр» отмечает, что одной из главных причин рака желудка является инфекция Helicobacter pylori, которую в последнее время становится сложнее лечить из-за антибиотикоустойчивости. «СПИД.центр» отмечает, что одной из главных причин рака желудка является инфекция Helicobacter pylori, которую в последнее время становится сложнее лечить из-за антибиотикоустойчивости.



