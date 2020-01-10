ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные: треть случаев рака желудка приходятся на пациентов в возрасте 30-50 лет

11.01.2020 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Профильный медицинский журнал Surgery опубликовал исследование более 75 тысяч случаев рака желудка, зафиксированных в период с 1973 по 2015 годы.

Главный автор научной работы доктор Трэвис Гротц отметил, что в современной практике все чаще встречается рак желудка у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Сегодня они составляют более 30% всех случаев выявления этого онкозаболевания.

Отмечается, что опухоли у молодых пациентов имеют иное молекулярное и генетическое значение для онкологов, нежели их аналоги у пациентов пожилого возраста. В частности, они не ассоциированы с курением табака.


Среди признаков рака желудка в молодом возрасте доктор Гротц называет ощущение сытости до окончания приема пищи, трудности при приеме пищи, боль в животе и необъяснимую потерю веса, пишет ScienceDaily.

Портал «СПИД.центр» отмечает, что одной из главных причин рака желудка является инфекция Helicobacter pylori, которую в последнее время становится сложнее лечить из-за антибиотикоустойчивости.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профильный медицинский журнал Surgery опубликовал исследование более 75 тысяч случаев рака желудка, зафиксированных в период с 1973 по 2015 годы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика