Думаете, в Иране есть только древняя архитектура? Тогда взгляните на эти современные здания

Источник материала: Tut.by

В начале 2020 года из-за обострения отношений с США Иран оказался в центре мировых новостей, поэтому многие издания начали знакомить чиателей с разными аспектами жизни в этой стране. Например, РБК показывает топ-10 самых интересных современных архитектурных проектов Ирана.

Бизнес-центр Parmida в Карадже



Фото: Farshid Nasrabadi via Archdaily

Бизнес-центр Parmida открылся в Карадже два года назад. Здание в форме прямоугольного треугольника отличается от большинства городских зданий не только высотой, но и сложностью фактуры: чтобы сделать башню более выразительной, архитекторы из Alidoost and Partners разбили монохромную конструкцию навесными треугольниками-решетками. Кроме того, этот прием помог визуально отделить коммерческие помещения от офисов. Последние спрятались за сетчатыми фасадами, а коммерческий блок — за прозрачным стеклом.

Тренажерный зал Dashte Noor’s Gym



Фото: Shahriyar Mazaheri via Archdaily

Здание тренажерного зала, построенное по проекту бюро Narges Nassiri-Toosi и входящее в состав жилого комплекса Dashte Noor на севере Ирана, выполнено как часть природного ландшафта. Именно поэтому архитекторы использовали для его создания натуральные материалы — камень и дерево. Конструкция, плавно изгибаясь, поднимается вверх, символизируя энергетическую связь между землей и небом. На двух этажах здания размещены лобби, два зала для бодибилдинга, ванные комнаты, раздевалка, бар и зона отдыха.

Торговый центр Sam Pasdaran в Тегеране



Фото: Deed Studio via Archdaily

Один из крупнейших торговых центров в Тегеране построен два года назад по проекту архитектурного бюро Razan Architects. Здание расположено на узкой улице, поэтому архитекторы «разрезали» его нижнюю часть, превратив свободное пространство в место для променада и часть городского пейзажа. Верхнюю часть постройки украшают зеленые террасы, которые служат зоной отдыха для посетителей торгового центра​.

Жилой дом в Тегеране



Фото: Hossein Farahani, Mehrdad Emrani via Archdaily

Реконструкция здания в одном из самых густонаселенных районов Тегерана — удачный пример приспособления старых построек под современное жилье. ​В 2013 году небольшой двухэтажный дом перестроили, добавив еще один уровень. Архитекторы Pargar Architecture and Design Studio впустили внутрь здания свет, сделав прозрачной крышу, а вокруг жилого ядра разместили общественные функции. В качестве основного материала был выбран кирпич, подчеркивающий связь с традиционной иранской архитектурой.

Обсерватория в пустыне в Южном Хорасане





Эта необычная обсерватория расположена в пустыне неподалеку от деревни Эсфахак в провинции Южный Хорасан. Комплекс состоит из трех кругов разной величины, заключенных друг в друга. Все сооружения выполнены из глиняных кирпичей, соединенных строительным раствором. Проект придумали архитекторы из объединения Contemporary Architects Association, а построили волонтеры и местные жители в 2017 году.

Выставочный центр Тегерана Shahr-e-Aftab



Фото: Marcus Bredt via Archdaily

Крупнейший в стране выставочный центр строился в Тегеране больше десяти лет. Авторы проекта — немецкое бюро gmp Architekten совместно с иранской компанией NJP. Общая площадь комплекса превышает 120 тыс. кв. м. На этой территории предусмотрены 16 выставочных залов, а также ландшафтный сад с водохранилищем и фонтаном. ​Строительство Shahr-e-Aftab в 2016 году стало для Тегерана символом окончания многолетней изоляции, как в свое время таким символом стал Neue Messe в Лейпциге

Музей-сад лекарственных растений в Кордане



Фото: Alireza Behpour via Archdaily

Музей-сад лекарственных растений открылся в 2016 году в небольшом селе Кордан на севере Ирана. В музее представлена коллекция иранских трав, медицинских растений и традиционных ароматов, а также мультимедийная выставка истории развития национальной медицины. В основе архитектурной концепции, разработанной иранским бюро Modaam Architects​, — идея персидского сада с небольшими павильонами строгих геометричных форм. Их фасады украшает традиционная керамическая плитка с национальными узорами.

Образовательный центр в Исфахане



Фото: Ramin Dehdashti via Archdaily

Исфахан — третий по величине город Ирана и один из крупнейших промышленных центров страны. Шесть лет назад здесь построили образовательный центр, на территории которого разместились учебные классы, библиотека с интернет-залом, аудиовизуальные классы, книжный магазин и кафе. Здание, спроектированное ​компанией SATRAP Architectural Studio, стало еще и новым архитектурным символом города. Внимание посетителей и прохожих привлекают «золотые» фасады, на которых мелкими буквами вырезаны известные изречения о важности просвещения

«Тегеранский книжный сад»



Фото: Mohammad Shah Hosseini, Ali Daghigh via Archdaily

«Тегеранский книжный сад» открылся в 2017 году и стал крупнейшим культурным проектом в Иране после Исламской революции 1979 года. Сегодня это не только самый большой в стране книжный магазин, но и полноценный образовательный центр: здесь проходят выставки, лекции, концерты и театральные представления. На территории трехэтажного комплекса с эксплуатируемой кровлей действуют детский научный парк, художественные галереи, театр, несколько кинозалов, лекторий, а также кафе и рестораны. В здании могут одновременно находиться до 5 тыс. посетителей.

«Тегеранский книжный сад», расположенный рядом с Национальной библиотекой Ирана и Академией наук, образует с ними единый научный кластер под открытым небом. А для того чтобы сделать его доступным для всех горожан, архитекторы из Architects & Urban Designers соединили комплекс с прилегающими зелеными зонами — садом Искусств и садом музея «Священной обороны».

Завод Steel Form в Бумехене



Фото: Parham Taghioff via Archdaily

Завод по производству стали под Тегераном — один из лучших образцов современной промышленной архитектуры Ирана, который сочетает универсальный подход к строительству таких объектов и национальные традиции. Промышленный комплекс, построенный в 2015 году по проекту местного бюро Admun Design & Construction Studio, включает два офисных блока, два жилых корпуса, технические помещения, а также выставочный зал.

Чтобы снизить бюджет строительства, архитекторы использовали типовые прямоугольные конструкции (стандартные для всех заводов Steel Form), а также переработанные материалы — например, стальные рамы сделаны из промышленных отходов. Фасад здания выполнен из кирпича, который широко применяется в Иране. Одно из его главных преимуществ — возможность создавать различные текстуры, не используя вспомогательные материалы, что также ведет к сокращению расходов.