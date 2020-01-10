ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Думаете, в Иране есть только древняя архитектура? Тогда взгляните на эти современные здания

11.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале 2020 года из-за обострения отношений с США Иран оказался в центре мировых новостей, поэтому многие издания начали знакомить чиателей с разными аспектами жизни в этой стране. Например, РБК показывает топ-10 самых интересных современных архитектурных проектов Ирана.

Бизнес-центр Parmida в Карадже


Фото: Farshid Nasrabadi via Archdaily

Бизнес-центр Parmida открылся в Карадже два года назад. Здание в форме прямоугольного треугольника отличается от большинства городских зданий не только высотой, но и сложностью фактуры: чтобы сделать башню более выразительной, архитекторы из Alidoost and Partners разбили монохромную конструкцию навесными треугольниками-решетками. Кроме того, этот прием помог визуально отделить коммерческие помещения от офисов. Последние спрятались за сетчатыми фасадами, а коммерческий блок — за прозрачным стеклом.

Тренажерный зал Dashte Noor’s Gym


Фото: Shahriyar Mazaheri via Archdaily

Здание тренажерного зала, построенное по проекту бюро Narges Nassiri-Toosi и входящее в состав жилого комплекса Dashte Noor на севере Ирана, выполнено как часть природного ландшафта. Именно поэтому архитекторы использовали для его создания натуральные материалы — камень и дерево. Конструкция, плавно изгибаясь, поднимается вверх, символизируя энергетическую связь между землей и небом. На двух этажах здания размещены лобби, два зала для бодибилдинга, ванные комнаты, раздевалка, бар и зона отдыха.

Торговый центр Sam Pasdaran в Тегеране


Фото: Deed Studio via Archdaily

Один из крупнейших торговых центров в Тегеране построен два года назад по проекту архитектурного бюро Razan Architects. Здание расположено на узкой улице, поэтому архитекторы «разрезали» его нижнюю часть, превратив свободное пространство в место для променада и часть городского пейзажа. Верхнюю часть постройки украшают зеленые террасы, которые служат зоной отдыха для посетителей торгового центра​.

Жилой дом в Тегеране


Фото: Hossein Farahani, Mehrdad Emrani via Archdaily

Реконструкция здания в одном из самых густонаселенных районов Тегерана — удачный пример приспособления старых построек под современное жилье. ​В 2013 году небольшой двухэтажный дом перестроили, добавив еще один уровень. Архитекторы Pargar Architecture and Design Studio впустили внутрь здания свет, сделав прозрачной крышу, а вокруг жилого ядра разместили общественные функции. В качестве основного материала был выбран кирпич, подчеркивающий связь с традиционной иранской архитектурой.

Обсерватория в пустыне в Южном Хорасане


Эта необычная обсерватория расположена в пустыне неподалеку от деревни Эсфахак в провинции Южный Хорасан. Комплекс состоит из трех кругов разной величины, заключенных друг в друга. Все сооружения выполнены из глиняных кирпичей, соединенных строительным раствором. Проект придумали архитекторы из объединения Contemporary Architects Association, а построили волонтеры и местные жители в 2017 году.

Выставочный центр Тегерана Shahr-e-Aftab


Фото: Marcus Bredt via Archdaily

Крупнейший в стране выставочный центр строился в Тегеране больше десяти лет. Авторы проекта — немецкое бюро gmp Architekten совместно с иранской компанией NJP. Общая площадь комплекса превышает 120 тыс. кв. м. На этой территории предусмотрены 16 выставочных залов, а также ландшафтный сад с водохранилищем и фонтаном. ​Строительство Shahr-e-Aftab в 2016 году стало для Тегерана символом окончания многолетней изоляции, как в свое время таким символом стал Neue Messe в Лейпциге

Музей-сад лекарственных растений в Кордане


Фото: Alireza Behpour via Archdaily

Музей-сад лекарственных растений открылся в 2016 году в небольшом селе Кордан на севере Ирана. В музее представлена коллекция иранских трав, медицинских растений и традиционных ароматов, а также мультимедийная выставка истории развития национальной медицины. В основе архитектурной концепции, разработанной иранским бюро Modaam Architects​, — идея персидского сада с небольшими павильонами строгих геометричных форм. Их фасады украшает традиционная керамическая плитка с национальными узорами.

Образовательный центр в Исфахане


Фото: Ramin Dehdashti via Archdaily

Исфахан — третий по величине город Ирана и один из крупнейших промышленных центров страны. Шесть лет назад здесь построили образовательный центр, на территории которого разместились учебные классы, библиотека с интернет-залом, аудиовизуальные классы, книжный магазин и кафе. Здание, спроектированное ​компанией SATRAP Architectural Studio, стало еще и новым архитектурным символом города. Внимание посетителей и прохожих привлекают «золотые» фасады, на которых мелкими буквами вырезаны известные изречения о важности просвещения

«Тегеранский книжный сад»


Фото: Mohammad Shah Hosseini, Ali Daghigh via Archdaily

«Тегеранский книжный сад» открылся в 2017 году и стал крупнейшим культурным проектом в Иране после Исламской революции 1979 года. Сегодня это не только самый большой в стране книжный магазин, но и полноценный образовательный центр: здесь проходят выставки, лекции, концерты и театральные представления. На территории трехэтажного комплекса с эксплуатируемой кровлей действуют детский научный парк, художественные галереи, театр, несколько кинозалов, лекторий, а также кафе и рестораны. В здании могут одновременно находиться до 5 тыс. посетителей.

«Тегеранский книжный сад», расположенный рядом с Национальной библиотекой Ирана и Академией наук, образует с ними единый научный кластер под открытым небом. А для того чтобы сделать его доступным для всех горожан, архитекторы из Architects & Urban Designers соединили комплекс с прилегающими зелеными зонами — садом Искусств и садом музея «Священной обороны».

Завод Steel Form в Бумехене


Фото: Parham Taghioff via Archdaily

Завод по производству стали под Тегераном — один из лучших образцов современной промышленной архитектуры Ирана, который сочетает универсальный подход к строительству таких объектов и национальные традиции. Промышленный комплекс, построенный в 2015 году по проекту местного бюро Admun Design & Construction Studio, включает два офисных блока, два жилых корпуса, технические помещения, а также выставочный зал.

Чтобы снизить бюджет строительства, архитекторы использовали типовые прямоугольные конструкции (стандартные для всех заводов Steel Form), а также переработанные материалы — например, стальные рамы сделаны из промышленных отходов. Фасад здания выполнен из кирпича, который широко применяется в Иране. Одно из его главных преимуществ — возможность создавать различные текстуры, не используя вспомогательные материалы, что также ведет к сокращению расходов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Человек-скандал, который строит храмы. Факты о самом обсуждаемом телеведущем Андрее Малахове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика