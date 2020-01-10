Собрали 10 белорусских трендов, за которые мы надолго запомним 2019 год

Источник материала: Tut.by

Прошедший 2019-й год в белорусском контексте выдался не таким ярким в плане тенденций и новинок, как 2018-й, но все-таки достаточно веселый и мемный — так что прекрасный повод снова о нем вспомнить. В этой подборке AFISHA.TUT.BY собрала тренды из мира афиши, которым, по нашим собственным наблюдениям, белорусы следовали весь прошлый год. Так что мы делали весь 2019 год?

Ходили на концерты «своих»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Молодые белорусские музыканты и вправду выстрелили в 2019-м: Макс Корж не просто собрал забитый стадион «Динамо», но и больше трех часов качал его. Группа ЛСП впервые дала концерт в «Минск-Арене», а потом еще и выступила на скандально известной Фестивальной зоне II Европейских игр. Тима Белорусских собрал всех школьников страны на пестром концерте в Falcon Club Arena. А «самому запрещенному белорусскому рэперу» — это мы про Бакея — все-таки дали побунтовать на сольном выступлении, а еще он показался на фестивале «Рок за Бобров». Так что отрадно, что белорусы наконец-то смогли ходить на концерты локальных звезд практически наравне с зарубежными привозами.

Стали меньше готовить



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По нашим наблюдениям, вот три главных гастрономических тренда 2019-го. Во-первых, шаурмячный бум в столице закончился. Это не значит, что мы с вами перестали брать королевскую в сырном лаваше, просто появилось так много недорогой грузинской еды — хинкали, хачапури и чахохбили, — что устоять перед ней стало как-то сложно. Грузинский ресторанчик появился рядом с метро «Малиновка» , улица Интернациональная обзавелась кафе «Чито» , а хинкален сколько! Одна из последних — на Кирова. Так что можно сказать, что 2019-й прошел под знаком антишаурмы.

Во-вторых, еще одним хитом прошедшего года, безусловно, стала вегетарианская еда . В пару старым добрым в среде минских вегетарианцев Om Namo и Monkey Food , в центре появилась смузийная с экомаркетом «Счастья, здоровья!» и кафе для веганов Green+Go , в ТЦ «Арена-сити» открыли Veggie Bar. Значит ли это, что в Минске стало больше вегетарианцев, сказать сложно: скорее всего, да, но и мясоеды не отказываются наведаться в веганское кафе (просто потому что там ну очень вкусно).

В-третьих, бум доставок выпал как раз на предыдущий год: зачем готовить, если можно заказать пиццу, суши, плов или что угодно на свете. Ну что, ждем «Яндекс.Еду» ?

Надрывали животы на стендапе





Доказательством тому, что стендап наконец выстрелил в Минске именно в прошлом году, можете считать открытие Stand-Up Comedy Hall — это первый стендап-клуб, который заработал в центре летом 2019-го. Послушать стендап в столице можно как за деньги, так и бесплатно, как на русском, так и на белорусском языке. На разных городских площадках чуть ли не каждый день выступают то местные комики, то российские звезды (некоторые — по несколько раз из-за солд-аутов: например, Нурлан Сабуров и белорусы Ваня Усович и Слава Комиссаренко ). А давно популярный на Западе формат «открытого микрофона», когда любой желающий может выйти на сцену и высказаться, наконец прижился и в минских клубах.

Смотрели сериалы, как никогда раньше



Кадр из сериала «Конец этого чертового мира»

Весь этот год мы смотрели хитовые «Игру престолов» и «Чернобыль», молодежные «Эйфорию» и «Половое воспитание», а в декабре в наш быт ворвался «Ведьмак» с горсткой мемов, о которых весь интернет гудит и сегодня. И если в прошлом году на стриминговый сервис были подписаны единицы, то в 2019-м, есть ощущение, уже даже самый ленивый (и жадный) белорус подписался на Netflix, чтобы иметь доступ к гигантской сериалотеке. Это наше новое телевидение, по-другому не скажешь. Кстати, вот тут мы собрали 34 сериала, которые редакция TUT.BY запоем смотрела весь год.

Стали потреблять меньше



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2019-м белорусы, например, ринулись покупать экосумки, которые наконец-то пришли на смену одноразовым пакетам из гипермаркетов. Ненужные вещи можно было отнести в H&M в обмен на скидку, а секонды определенно проживали свой золотой век.

Но похоже, что самым знаковым для сознательного белорусского потребителя стало то, что в Минске открыли кофейню без одноразовой посуды. Ее основатели — молодая пара, которая придерживается движения zero waste — «ноль отходов», и оно набирает обороты. Апогеем всей этой истории с осознанным потреблением стало то, что с 1 января 2020 года в Беларуси запретили пластиковую посуду в заведениях общепита. Кстати, уже во многих минских кафе вам нальют кофе в вашу кружку — еще и скидку дадут.

Тусовались в Ok16 и «Меломанах»



Фото: Марк Жигман, TUT.BY

Если несколько лет тому минская молодежь из клубов Октябрьской улицы пересела в бары на Зыбицкой, то в прошлом году статус главной тусовочной улицы на себя снова перетянула Октябрьская. А главным культурным центром мы бы назвали кластер Ok16, который как раз там и располагается — уже, кстати, не первый год. Здесь, в разных помещениях старого завода, весь 2019-й ставили самые смелые спектакли столицы, проходили рейвы, вечеринки, творческие встречи, иногда смотрели кино. Если понятия не имеете, что это за площадка, посмотрите , что там скоро будет. И обязательно сгоняйте.

Открытием года определенно стали «Меломаны» , где мы чиллили летом. Эта площадка возле бара «Курилка» (пл. Свободы, 23) уже успела получить славу самой уютной и укромной.

Смотрели белорусское кино в кинотеатрах



Исполнители главных ролей в фильме «II». Фото: Евгения Налецкая

Под конец прошлого года в прокат вышло небывало много белорусского кино. И пусть в топы кассовых фильмов картины «Озеро радости» Алексея Полуяна, «Чистое искусство» Максима Шведа и «II» («Два») Влады Сеньковой не попали, каждый из них уже абсолютно точно вписан в историю кино независимой Беларуси. Через запятую после «Хрусталя» , который годом раньше реанимировал представление о белорусском кино на международной арене.

А еще мы смотрели оскаровский хит «Зеленая книга» , хулиганский «Зеровилль» , комедийный «Свадебный год» и новогодний «Один дома» на белорусском языке. Именно в 2019-м фильмы в белорусской озвучке начали выходить в прокат практически синхронно с русскоязычными версиями.

Покупали вещи с принтами, понятными только белорусам



Фото: vk.com/zorkavenera_store

Это, конечно, звучит смешно, но белорусы наконец-то начали «купляць беларускае». Почему нет, если в 2019-м появилось о-о-очень много вещей как с национальными и урбанистическими принтами (и мы сейчас не про банальные вышимайки), так и просто классные штуки типа носков с «Криминальным чтивом», которые хочется покупать и дарить. На прилавках появились пины по мотивам современных белорусских реалий — с автозаками, розовыми тракторами и желтыми вазами, как на «Площади Победы». Белорусские музыканты выпускали свой мерч: вот, к примеру, у рэпера Бакея он получился очень крутым.

К слову, Noize MC выступал на минском концерте в футболке с «Ў», фронтмен Little Big вышел на сцену столичного клуба в майке с надписью «Маленькі вялікі».

Слушали подкасты



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Если Netflix — это новое телевидение, то новым радио у молодежи определенно стали подкасты, в том числе белорусских авторов. Перечислять все мы не будем, расскажем только про те, что слушаем сами. Журналисты Максим Паршуто и Аня Перова с 2019-го записывают единственный в Беларуси подкаст о сексе и отношениях — «Полчаса кардио» (послушать можно где угодно: на YouTube , Soundcloud , Яндекс.Музыке или в Apple Podcasts ). Про подкаст «Мы не договорили!» Катерины Ажгирей и Саши Стародетко вы, наверное, и так знаете: ребята обсуждают ментальное здоровье, как оно влияет на нашу жизнь и вообще все на свете. Годные подкасты с завидной периодичностью делает «Еўрарадыё». «Минобр позвонит!» — первый (и очень крутой) подкаст о белорусском образовании. Аудиогид по Минску от 34travel вы найдете тут . Ну и есть «Ідэйны падкаст» — еженедельный разговор про «Беларусь здорового человека». А вы что слушаете?

Тестировали все новое



Аэротруба. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самыми экзотическими открытиями 2019 года считаем необычный кинозал с тремя экранами и обзором в 270 градусов в кинотеатре SilverScreen и 17-метровую аэродинамическую трубу , в которой можно полетать. Похоже, минчанам пришлись по душе новые форматы общепита: винные бары при магазинах, монобары , пабы без бармена. А еще весь этот год белорусы экспериментировали с желтыми велосипедами и самокатами, засыпали свои Instagram фотографиями с авокадо и с чаем матча , заводили профили в социальной сети TikTok — и, что самое важное, не боялись быть смешными.

Чем вам запомнился 2019 год? Если мы что-то упустили, расскажите об этом в комментариях.

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