Собрали 10 белорусских трендов, за которые мы надолго запомним 2019 год

Прошедший 2019-й год в белорусском контексте выдался не таким ярким в плане тенденций и новинок, как 2018-й, но все-таки достаточно веселый и мемный — так что прекрасный повод снова о нем вспомнить. В этой подборке AFISHA.TUT.BY собрала тренды из мира афиши, которым, по нашим собственным наблюдениям, белорусы следовали весь прошлый год. Так что мы делали весь 2019 год?
Ходили на концерты «своих»
Молодые белорусские музыканты и вправду выстрелили в 2019-м: Макс Корж не просто собрал забитый стадион «Динамо», но и больше трех часов качал его. Группа ЛСП впервые дала концерт в «Минск-Арене», а потом еще и выступила на скандально известной Фестивальной зоне II Европейских игр. Тима Белорусских собрал всех школьников страны на пестром концерте в Falcon Club Arena. А «самому запрещенному белорусскому рэперу» — это мы про Бакея — все-таки дали побунтовать на сольном выступлении, а еще он показался на фестивале «Рок за Бобров». Так что отрадно, что белорусы наконец-то смогли ходить на концерты локальных звезд практически наравне с зарубежными привозами.
Стали меньше готовить
По нашим наблюдениям, вот три главных гастрономических тренда 2019-го. Во-первых, шаурмячный бум в столице закончился. Это не значит, что мы с вами перестали брать королевскую в сырном лаваше, просто появилось так много недорогой грузинской еды — хинкали, хачапури и чахохбили, — что устоять перед ней стало как-то сложно. Грузинский ресторанчик появился рядом с метро «Малиновка», улица Интернациональная обзавелась кафе «Чито», а хинкален сколько! Одна из последних — на Кирова. Так что можно сказать, что 2019-й прошел под знаком антишаурмы.
Во-вторых, еще одним хитом прошедшего года, безусловно, стала вегетарианская еда. В пару старым добрым в среде минских вегетарианцев Om Namo и Monkey Food, в центре появилась смузийная с экомаркетом «Счастья, здоровья!» и кафе для веганов Green+Go, в ТЦ «Арена-сити» открыли Veggie Bar. Значит ли это, что в Минске стало больше вегетарианцев, сказать сложно: скорее всего, да, но и мясоеды не отказываются наведаться в веганское кафе (просто потому что там ну очень вкусно).
В-третьих, бум доставок выпал как раз на предыдущий год: зачем готовить, если можно заказать пиццу, суши, плов или что угодно на свете. Ну что, ждем «Яндекс.Еду»?
Надрывали животы на стендапе
Доказательством тому, что стендап наконец выстрелил в Минске именно в прошлом году, можете считать открытие Stand-Up Comedy Hall — это первый стендап-клуб, который заработал в центре летом 2019-го. Послушать стендап в столице можно как за деньги, так и бесплатно, как на русском, так и на белорусском языке. На разных городских площадках чуть ли не каждый день выступают то местные комики, то российские звезды (некоторые — по несколько раз из-за солд-аутов: например, Нурлан Сабуров и белорусы Ваня Усович и Слава Комиссаренко). А давно популярный на Западе формат «открытого микрофона», когда любой желающий может выйти на сцену и высказаться, наконец прижился и в минских клубах.
Смотрели сериалы, как никогда раньше
Весь этот год мы смотрели хитовые «Игру престолов» и «Чернобыль», молодежные «Эйфорию» и «Половое воспитание», а в декабре в наш быт ворвался «Ведьмак» с горсткой мемов, о которых весь интернет гудит и сегодня. И если в прошлом году на стриминговый сервис были подписаны единицы, то в 2019-м, есть ощущение, уже даже самый ленивый (и жадный) белорус подписался на Netflix, чтобы иметь доступ к гигантской сериалотеке. Это наше новое телевидение, по-другому не скажешь. Кстати, вот тут мы собрали 34 сериала, которые редакция TUT.BY запоем смотрела весь год.
Стали потреблять меньше
В 2019-м белорусы, например, ринулись покупать экосумки, которые наконец-то пришли на смену одноразовым пакетам из гипермаркетов. Ненужные вещи можно было отнести в H&M в обмен на скидку, а секонды определенно проживали свой золотой век.
Но похоже, что самым знаковым для сознательного белорусского потребителя стало то, что в Минске открыли кофейню без одноразовой посуды. Ее основатели — молодая пара, которая придерживается движения zero waste — «ноль отходов», и оно набирает обороты. Апогеем всей этой истории с осознанным потреблением стало то, что с 1 января 2020 года в Беларуси запретили пластиковую посуду в заведениях общепита. Кстати, уже во многих минских кафе вам нальют кофе в вашу кружку — еще и скидку дадут.
Если несколько лет тому минская молодежь из клубов Октябрьской улицы пересела в бары на Зыбицкой, то в прошлом году статус главной тусовочной улицы на себя снова перетянула Октябрьская. А главным культурным центром мы бы назвали кластер Ok16, который как раз там и располагается — уже, кстати, не первый год. Здесь, в разных помещениях старого завода, весь 2019-й ставили самые смелые спектакли столицы, проходили рейвы, вечеринки, творческие встречи, иногда смотрели кино. Если понятия не имеете, что это за площадка, посмотрите, что там скоро будет. И обязательно сгоняйте.
Открытием года определенно стали «Меломаны», где мы чиллили летом. Эта площадка возле бара «Курилка» (пл. Свободы, 23) уже успела получить славу самой уютной и укромной.
Смотрели белорусское кино в кинотеатрах
Под конец прошлого года в прокат вышло небывало много белорусского кино. И пусть в топы кассовых фильмов картины «Озеро радости» Алексея Полуяна, «Чистое искусство» Максима Шведа и «II» («Два») Влады Сеньковой не попали, каждый из них уже абсолютно точно вписан в историю кино независимой Беларуси. Через запятую после «Хрусталя», который годом раньше реанимировал представление о белорусском кино на международной арене.
А еще мы смотрели оскаровский хит «Зеленая книга», хулиганский «Зеровилль», комедийный «Свадебный год» и новогодний «Один дома» на белорусском языке. Именно в 2019-м фильмы в белорусской озвучке начали выходить в прокат практически синхронно с русскоязычными версиями.
Покупали вещи с принтами, понятными только белорусам
Это, конечно, звучит смешно, но белорусы наконец-то начали «купляць беларускае». Почему нет, если в 2019-м появилось о-о-очень много вещей как с национальными и урбанистическими принтами (и мы сейчас не про банальные вышимайки), так и просто классные штуки типа носков с «Криминальным чтивом», которые хочется покупать и дарить. На прилавках появились пины по мотивам современных белорусских реалий — с автозаками, розовыми тракторами и желтыми вазами, как на «Площади Победы». Белорусские музыканты выпускали свой мерч: вот, к примеру, у рэпера Бакея он получился очень крутым.
К слову, Noize MC выступал на минском концерте в футболке с «Ў», фронтмен Little Big вышел на сцену столичного клуба в майке с надписью «Маленькі вялікі».
Слушали подкасты
Если Netflix — это новое телевидение, то новым радио у молодежи определенно стали подкасты, в том числе белорусских авторов. Перечислять все мы не будем, расскажем только про те, что слушаем сами. Журналисты Максим Паршуто и Аня Перова с 2019-го записывают единственный в Беларуси подкаст о сексе и отношениях — «Полчаса кардио» (послушать можно где угодно: на YouTube, Soundcloud, Яндекс.Музыке или в Apple Podcasts). Про подкаст «Мы не договорили!» Катерины Ажгирей и Саши Стародетко вы, наверное, и так знаете: ребята обсуждают ментальное здоровье, как оно влияет на нашу жизнь и вообще все на свете. Годные подкасты с завидной периодичностью делает «Еўрарадыё». «Минобр позвонит!» — первый (и очень крутой) подкаст о белорусском образовании. Аудиогид по Минску от 34travel вы найдете тут. Ну и есть «Ідэйны падкаст» — еженедельный разговор про «Беларусь здорового человека». А вы что слушаете?
Тестировали все новое
Самыми экзотическими открытиями 2019 года считаем необычный кинозал с тремя экранами и обзором в 270 градусов в кинотеатре SilverScreen и 17-метровую аэродинамическую трубу, в которой можно полетать. Похоже, минчанам пришлись по душе новые форматы общепита: винные бары при магазинах, монобары, пабы без бармена. А еще весь этот год белорусы экспериментировали с желтыми велосипедами и самокатами, засыпали свои Instagram фотографиями с авокадо и с чаем матча, заводили профили в социальной сети TikTok — и, что самое важное, не боялись быть смешными.
Чем вам запомнился 2019 год? Если мы что-то упустили, расскажите об этом в комментариях.