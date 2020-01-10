На концерт новой группы Сергея Михалка можно пройти бесплатно. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

11 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на первый концерт группы Drezden Сергея Михалка. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены уже 17 января.



Сергей Михалок. Фото: Елена Божко

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 16 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 17 января.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Drezden — новый сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех почитателей еще одну сторону своего творчества. Drezden — это эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет. Это поп-мейнстрим, который мгновенно заставит слушателя погрузиться в мир литературных ребусов и философских текстов, которые умело обыгрываются музыкальными переходами.

Сергей Михалок впервые выступит с группйо Drezden в Минске — концерт пройдет 23 февраля в минском Falcon Club. За год существования у проекта появилось большое количество поклонников и два студийных альбома. Второй — «Эдельвейс» — вышел совсем недавно, в конце декабря 2019 года, и его уже можно послушать . В него вошло 11 треков. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211». Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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