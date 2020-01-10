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В Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 января около шести утра в Минске произошёл пожар в ночном клубе по ул. Притыцкого, 62.
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Подразделения МЧС с использованием четырёх порошковых огнетушителей и ствола «Протек», подаваемого от автоцистерны, ликвидировали пожар к 6:30. Пострадавших нет.
Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки осветительной сети в фойе клуба.
На прошлой неделе в Славгороде произошло задымление в детском саду.
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Новости Беларуси. 11 января около шести утра в Минске произошёл пожар в ночном клубе по ул. Притыцкого, 62. По сведениям Минского ГУМЧС, до прибытия спасателей...
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