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В Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек

11.01.2020 10:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 января около шести утра в Минске произошёл пожар в ночном клубе по ул. Притыцкого, 62. 

По сведениям Минского ГУМЧС, до прибытия спасателей персонал объекта начал тушение огнетушителями. В момент загорания в помещениях клуба находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала, все они вышли на улицу самостоятельно. 

В Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек
Фото: Минское ГУМЧС 

Подразделения МЧС с использованием четырёх порошковых огнетушителей и ствола «Протек», подаваемого от автоцистерны, ликвидировали пожар к 6:30. Пострадавших нет. 

В Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек
Фото: Минское ГУМЧС 

Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки осветительной сети в фойе клуба. 

На прошлой неделе в Славгороде произошло задымление в детском саду. 

Были эвакуированы 42 человека – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 января около шести утра в Минске произошёл пожар в ночном клубе по ул. Притыцкого, 62.  По сведениям Минского ГУМЧС, до прибытия спасателей...
 
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