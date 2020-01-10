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Иран признал, что сбил украинский самолет. Непреднамеренно

11.01.2020 11:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 11 января, военные Ирана заявили, что это по их вине над Тегераном разбился украинский боинг. Самолет «непреднамеренно» сбили ракетой, пишет «Медуза». 

Как это произошло? 

Иранские военные настаивают, что украинский самолет был сбит случайно, в результате человеческой ошибки. Говорят, что авиакатастрофа произошла на фоне обострения отношений Ирана и США. Мол, после того, как иранские военные бомбардировали американские базы в Ираке, сильно выросло число полетов военных самолетов США. «Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны», – написано в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана. 

Военные подчеркнули, что самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект. Иранские военные пообещали обновить свои системы, чтобы избежать таких «ошибок» в будущем.

«Кризис, вызванный авантюризмом США». Что говорят высокопоставленные иранские чиновники 

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна «глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке». Также в заявлении президента сказано, что авиакатастрофа произошла, когда иранские военные находились в состоянии боевой готовности из-за угроз, поступавших со стороны США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, президент Рухани объявил, что Иран выплатит компенсацию за сбитый украинский самолет. 

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что авиакатастрофа произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США». 

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