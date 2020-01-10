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В праздники жители Гродненщины приобрели больше 120 тысяч сладких подарков и около 1000 тонн мандаринов

11.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В праздники жители Гродненщины приобрели больше 120 тысяч сладких подарков и около 1000 тонн мандаринов

– Чтобы подготовка к праздникам, покупка подарков и сувениров, а также продуктов для новогоднего стола была комфортной и удобной для жителей области, режимы работы более 400 объектов торговли были продлены на 1-3 часа. Для жителей Гродненщины   было организовано более 50 ярмарок, более 1000 выставок-распродаж. Кроме того, с 20 декабря работали елочные базары, на которых можно было приобрести живую елку, – рассказали в управлении торговли и услуг облисполкома.

По традиции на пике популярности среди покупателей были сладкие подарки. Они в этом году порадовали как видовым, так и ценовым многообразием. Всего в предновогодние дни в принеманском крае было реализовано более 120 тысяч сладких подарков. Как рассказали в управлении торговли и услуг, это на 30 тысяч штук больше, чем в прошлом году.

Одним из самых востребованных новогодних фруктов, конечно, оказались мандарины. Их реализация в предновогодние дни увеличилась в два раза. В праздничную пору было продано около 1000 тонн южных оранжевых фруктов. А в среднем в день с торговых прилавков на домашний стол попадало порядка 13 тонн мандаринов.
 
В управлении торговли и услуг облисполкома также добавили, что в  объемах, достаточных для удовлетворения любого даже взыскательного вкуса, в продаже имелось шампанское и игристые вина. Спрос на них традиционно возрастает в декабре. Так в период с 25 декабря по 7 января продажи шампанского по сравнению с началом месяца выросли в 2,5-3 раза.
 

Кроме того, в последнее время многие стремятся не просто подарить подарок, а сделать это стильно и необычно, поэтому очень востребованы были услуги по упаковке новогоднего подарка. Определенным покупательским трендом среди подарков стали сувениры с символом наступающего года, а также изделия из натуральных материалов – рогожи, льна, соломки и других.

Екатерина МОТЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
 
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– Чтобы подготовка к праздникам, покупка подарков и сувениров, а также продуктов для новогоднего стола была комфортной и удобной для жителей области, режимы...
 
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