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Пиарщица ресторана «Лебяжий» сделала пост насмешки над хейтерами. Соцсети в ужасе

11.01.2020 10:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 11 января, в Минске открывается ресторан «Лебяжий» – тот самый, ради которого власти подвинули границу природного заповедника. Когда появились новости о завершении этой стройки, комментаторы KYKY заметили «ну, хоть лебедей там не едят». Но пиар-директор ресторана Виктория Мороз решила покорить и эту вершину (хоть в социальных сетях в основном обсуждается, что она «пробила дно»).

Вчера она опубликовала сториз в Instagram с фото, где на блюде в отрезанном клюве утки лежит тартар. С подписью: «Кто там за птиц переживал, а? Завтра официально открываемся. Всех ждем, любимые хейтеры. Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок».

Пока активисты, блогеры и в целом соцсети приходили в себя после такого поста, выяснилось, что фото сделано не в минском ресторане, а в заведении Копенгагена. В меню «Лебяжьего» такого блюда нет. Правда, едва ли этот факт сглаживает поступок пиарщицы. 

 

Почему все говорят про этот «Лебяжий»?

Ресторан «Лебяжий» уже больше года не уходит из заголовков СМИ. Он – часть комплекса «Олимпик Парк», куда входят еще и жилые дома, и крупный спортивный центр. Проблем у этой застройки несколько.

Во-первых, по первоначальному плану дома и ресторан должны были занимать куда меньшую территорию. В апреле 2014 года Совмин постановлением изменил границы заказника – уменьшил на восемь гектаров. В ноябре того же года вышел указ президента № 365, который разрешил компании «Тапас» вести застройку в границах проспекта Победителей — улиц Тимирязева и Браславской.

Во-вторых, застройка уничтожила часть заповедника. Мы опять наблюдаем пример, когда земли, которые охраняются государством, отдаются им же в угоду токсичному бизнесу. Также указ президента № 365 позволил застройщику вырубать деревья без компенсационных посадок, что отметили активисты.

В-третьих, содержание плана застройки тоже изменилось. Сначала Лукашенко сам говорил: «Там будет небольшой жилой комплекс, очень аккуратный − мы не можем перегружать озеро». Но потом вместе с границами стройки выросла этажность зданий, из плана пропали обещанные спортивные площадки. Ну, и прямо на берегу пруда появился тот самый ресторан.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 11 января, в Минске открывается ресторан «Лебяжий» – тот самый, ради которого власти подвинули границу природного заповедника. Когда появились новости о...
 
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