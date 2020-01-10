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Reuters: наемники российской ЧВК "Вагнера" лечатся в связанной с Путиным клинике

11.01.2020 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В клинике лечатся раненные в Сирии и Ливии

В частной клинике Санкт-Петербурга среди пациентов, связанной с российским президентом Владимиром Путиным, обнаружили наемников из российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом пишет Reuters.

Речь идет о международном медицинском центре "Согаз". Информацию об этом сообщили сотрудники медучреждения, а также трое человек, знакомых с его работой, пишет Reuters. Кроме того, корреспондент Reuters видел в больнице одного из бойцов ЧВК.


Как известно по данным источников, в клинике лечатся наемники, получившие ранения в Ливии и Сирии. С такими пациентами в медучреждении работают минимум с 2016 года.

Reuters связалось из матерью одного из наемников. Женщина сообщила, что лечение ее сына было бесплатным. Установлено, что одна из услуг стоила 10 000 долларов, однако матери наемника не известно, кто покрыл эти расходы.

Клиника принадлежит страховой фирме "Согаз", а генеральным директором больницы является Владислав Баранов. Reuters называет его деловым партнером Марии Воронцовой - дочери Путина.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.
 
 
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