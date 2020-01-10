|
В графике Путина нет встречи с Лукашенко
Источник материала: Партизан
В графике встреч президента РФ Владимира Путина отсутствует встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом агентству
Там отметили, что встречи пока что нет в расписании российского лидера.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский и белорусский лидеры могут провести встречу 13 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В графике встреч президента РФ Владимира Путина отсутствует встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом агентству РИА Новостисообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)