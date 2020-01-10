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В графике Путина нет встречи с Лукашенко

11.01.2020 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В графике встреч президента РФ Владимира Путина отсутствует встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом агентству РИА Новостисообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что встречи пока что нет в расписании российского лидера.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский и белорусский лидеры могут провести встречу 13 января.
 
 
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В графике встреч президента РФ Владимира Путина отсутствует встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом агентству РИА Новостисообщили в...
 
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