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Иранские военные: украинский "Боинг" был непреднамеренно сбит, его приняли за вражеский объект

11.01.2020 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит, так как военные приняли его за вражеский объект.


ANADOLU AGENCY/GETTY

Как отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.

"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении военных.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере", что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения "Боинга" будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".
В своем заявлении Руохани также подчеркнул, что необходимо "устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны и принять необходимые меры, чтобы такие катастрофы никогда не повторялись".

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, в свою очередь, распорядился ускорить судебные разбирательства вокруг сбитого украинского самолета и потребовал представить ему результаты.

Крушение "Боинга"

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.

Как отмечается в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее утверждал со ссылкой на разведданные, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии изначально придерживались и США. Однако Иран эти обвинения отвергал и настаивал, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что Киев настаивает на полном признании вины со стороны Тегерана.

"Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
 
 
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Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит,...
 
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