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У капитана минского "Динамо" Андрея Костицына в день победы над "Витязем" родился сын
Источник материала: Партизан
В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у хоккеиста родился сын.
Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой, которая стала, во-первых, победной в поединке, а во-вторых — юбилейной, 100-й, для "зубров" в нынешнем сезоне.
Крепкого здоровья и папе, и маме, и малышу!
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В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у...
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