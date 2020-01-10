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У капитана минского "Динамо" Андрея Костицына в день победы над "Витязем" родился сын

11.01.2020 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у хоккеиста родился сын.



Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой, которая стала, во-первых, победной в поединке, а во-вторых — юбилейной, 100-й, для "зубров" в нынешнем сезоне.

Крепкого здоровья и папе, и маме, и малышу!
 
 
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В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у...
 
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