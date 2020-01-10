







Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой, которая стала, во-первых, победной в поединке, а во-вторых — юбилейной, 100-й, для "зубров" в нынешнем сезоне.





Крепкого здоровья и папе, и маме, и малышу!



