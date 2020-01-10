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В Венгрии возродили автобусы «Икарус»

11.01.2020 09:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Венгрии вновь начали выпускать автобусы «Икарус» (Ikarus). Точнее, теперь электробусы. Новый электробус под маркой IKARUS-CRRC представили на недавнем международном салоне автобусов Busworld Europe 2019 в Брюсселе.



«Икарусы» теперь выпускает созданная в 2018 году компания Electrobus Europe Ltd. – совместное предприятие между Ikarus и китайским производителем CRRC. В Венгрии делают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.

Пока что в линейке IKARUS-CRRC только одна модель – IC 1311 U  City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольник, рассчитанный на перевозку 79 пассажиров (мест для сидения – 28). В основе кузова лежит каркас из нержавеющей стали, который имеет гарантированный срок эксплуатации 16 лет, что равняется двум жизненным циклам аккумуляторных батарей.

Заявлено, что электробус Ikarus будет на 15 – 20% дешевле своих европейских аналогов, что обеспечит ему преимущество. А конкуренция, надо сказать, в этом сегменте нешуточная, причем даже в Венгрии, где уже с 2017 года полным ходом работает завод по производству китайских электробусов марки BYD.

Напомним, прежнее производство «Икарусов», на котором когда-то ездил весь Минск, было свернуто еще в 2003 году.
 
Теги: Минск
 
 
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В Венгрии вновь начали выпускать автобусы «Икарус» (Ikarus). Точнее, теперь электробусы. Новый электробус под маркой IKARUS-CRRC представили на недавнем международном...
 
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