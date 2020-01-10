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Алексей Шевченко: 5372 зрителя — это ответ минскому "Динамо" на бардак в организации

11.01.2020 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал победный матч минского "Динамо" над "Витязем" (3:2), на котором был зафиксирован антирекорд посещаемости "Минск-Арены" в КХЛ.

Даже терпеливые белорусские болельщики не выдержали, и на последний матч "Динамо" пришло меньше 6 тысяч зрителей. Цифра, кстати, приличная. "Авангард", например, за последние полтора года столько не собирал. Но тут важно, что стадион в столице Беларуси в два раза больше и в подобных случаях считают процент заполняемости. При этом динамовцы неожиданно показали один из лучших матчей в сезоне и переиграли "Витязь", который с таким хоккеем может себе усложнить жизнь и вылететь из восьмерки.

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт заявил, что его команда будет бороться за место в плей-офф, пока сохраняются математические шансы, но ничего, кроме улыбки это заявление не вызывает. До 8 места 18 очков. Лучше бы задумались насчет того, как проводить следующий сезон. Тот же "Авангард", "Салават Юлаев", СКА и ЦСКА формируют команды на будущий год прямо сейчас (в Балашихе уже есть понимание, кто будет выступать в следующем сезоне, осталось всего 3-4 вакансии). Но никто не знает, в какую сторону пойдет минский клуб. Опять до августа будут ждать заявление президента? Повезут 30 игроков на просмотровых контрактах в Пинск? Ведь эти 5372 зрителей — ответ клубу на его бардак в организации. И это еще местные болельщики чрезвычайно терпеливы. Они могли отвернуться от команды давным-давно.

Кстати, до сих пор нет никаких новостей о том, будут ли белорусы выступать в МХЛ. Я узнавал — ни писем, ни звонков, ни даже бесед на эту тему не было. Очень не хочется, чтобы и на будущий год "Динамо" было таким. Во времена потолка зарплат можно стать неплохим клубом, но для этого надо подтягивать менеджмент, — написал Шевченко в статье на сайте "Спорт-экспресса".
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Журналист Алексей Шевченко прокомментировал победный матч минского "Динамо" над "Витязем" (3:2), на котором был зафиксирован антирекорд посещаемости "Минск-Арены" в...
 
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