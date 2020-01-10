Три новых залежи нефти открыты в Беларуси

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При испытании одного из горизонтов на большой глубине получен приток «чёрного золота» – до 100 тонн в сутки. Нефть – легкая и высокого качества, сообщает ОНТ. Ожидается, скважину установят весной. Нефть находится на большой глубине и относится к категории труднодоступных запасов.

По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тысяч тонн.