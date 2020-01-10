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Три новых залежи нефти открыты в Беларуси

11.01.2020 12:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три новых залежи нефти открыты в Беларуси
shutterstock.com

При испытании одного из горизонтов на большой глубине получен приток «чёрного золота» – до 100 тонн в сутки. Нефть – легкая и высокого качества, сообщает ОНТ. Ожидается, скважину установят весной. Нефть  находится на большой глубине и относится к категории труднодоступных запасов.  

По предварительной оценке, геологические запасы составляют 800 тысяч тонн. 

«В принципе, на данный момент забой скважины составляет 4320 метров. Вы понимаете, как пробурить 4 км? Это больше двух месяцев работы буровой бригады, это очень тяжело. Весь мир совершенствуется, и все новое, то, что есть за рубежом, все применяем здесь, у себя, и тем самым сокращаем сроки строительство скважины, совершенствуем технологию», - сообщил главный инженер Светлогорского управления буровых работ предприятия «Белоруснефть» Сергей Лёгенький

Три новых залежи нефти открыты в Беларуси
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Залежи углеводородов находятся на Гарцевском месторождении Припятского прогиба.
 
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