В Пинском районе столкнулись «Ниссан» и ДАФ: спасатели деблокировали водителя легковушки

Источник материала: Виртуальный Брест

10.01.2020 года в 08-13 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о ДТП в д. Галево, на 90-м км автодороги Р6 (Ивацевичи – Пинск – Столин).





В результате лобового столкновения легкового автомобиля «Ниссан-Примера» и грузового ДАФ оказался зажат в салоне один из водителей, требовалась помощь спасателей.





Прибывшие к месту вызова работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового автомобиля.





Мужчину с травмой госпитализировали.