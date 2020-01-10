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В Пинском районе столкнулись «Ниссан» и ДАФ: спасатели деблокировали водителя легковушки
11.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10.01.2020 года в 08-13 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о ДТП в д. Галево, на 90-м км автодороги Р6 (Ивацевичи – Пинск – Столин).
В результате лобового столкновения легкового автомобиля «Ниссан-Примера» и грузового ДАФ оказался зажат в салоне один из водителей, требовалась помощь спасателей.
Прибывшие к месту вызова работники
Мужчину с травмой госпитализировали.
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10.01.2020 года в 08-13 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о ДТП в д. Галево, на 90-м км автодороги Р6 (Ивацевичи – Пинск – Столин). В результате лобового столкновения...
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