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В Пинском районе столкнулись «Ниссан» и ДАФ: спасатели деблокировали водителя легковушки

11.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10.01.2020 года в 08-13 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о ДТП в д. Галево, на 90-м км автодороги Р6 (Ивацевичи – Пинск – Столин).

В Пинском районе столкнулись «Ниссан» и ДАФ: спасатели деблокировали водителя легковушки

В результате лобового столкновения легкового автомобиля «Ниссан-Примера» и грузового ДАФ оказался зажат в салоне один из водителей, требовалась помощь спасателей.

В Пинском районе столкнулись «Ниссан» и ДАФ: спасатели деблокировали водителя легковушки

Прибывшие к месту вызова работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового автомобиля.

В Пинском районе столкнулись «Ниссан» и ДАФ: спасатели деблокировали водителя легковушки

Мужчину с травмой госпитализировали.

 
 
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  10.01.2020 года в 08-13 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о ДТП в д. Галево, на 90-м км автодороги Р6 (Ивацевичи – Пинск – Столин). В результате лобового столкновения...
 
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