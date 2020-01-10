В Минске наградили лучших легкоатлетов 2019 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили лучших легкоатлетов ушедшего года. Премию «Атлетика» вручают уже в шестой раз. Всего было 12 номинаций и три возрастных категории. Награды вручались не только за личные достижения. Приз получила и лучшая команда. Кроме того, отметили работу тренеров и судей, передает телеканал «МИР 24».

«Год для меня был достаточно тяжелым. Когда под конец года я выступала на чемпионате мира, уже чувствовала накопившуюся усталость. Но, в любом случае, я его прошла достаточно стабильно. Очень много было важных стартов, на которых у меня получилось выступить и показать достойный результат», – рассказала чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира Герман.

«Все озвучено, задачи мы знаем. Мы хотим спортсменов, особенно сегодня, поблагодарить, сказать добрые слова. Вспомнить ушедший год как положительный для нас. И настроить их на очень позитивный лад на Олимпийских играх», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

До главного старта четырехлетия осталось всего полгода. Летние игры 2020 пройдут в Токио. Белорусские легкоатлеты уже получили 16 олимпийских лицензий.