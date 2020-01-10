Почти анекдот: опоры электролинии в белорусском поселке построили прямо по центру дороги

realty.tut.by Анекдотичность ситуации в том, что эта линия электропередачи проведена правильно — по проекту. Но после того как мы связались с автором письма, сомнений не осталось: это не оптическая иллюзия. Столбы и в самом деле так установлены, пишетАнекдотичность ситуации в том, что эта линия электропередачи проведена правильно — по проекту.





Люди, которые строят дома в деревне Каролино под Гродно , несколько лет ждали, что к их участкам дойдет линия электропередачи. Но когда они этого дождались, то очень сильно удивились: столбы поставили прямо по центру дороги к их участкам.





— Наш переулок тупиковый, здесь всего пять домов, — рассказывает Юрий, автор фото и видео, на которых видно, что электроопоры стоят посередине грунтовой дороги. — Когда покупал участок в Каролино в 2018 году, то мне обещали, что электричество скоро появится. В итоге я и соседи построились на «дырчиках» (генераторах. — Прим. TUT.BY). После обращений на горячую линию к заместителю губернатора области на улице появились энергетики — в самом конце декабря. Но мы и представить себе не могли, что линия электропередачи пойдет прямо по дороге. Да, она неасфальтированная, но люди сбрасывались на нее, оплачивали гравий. Примечательно, что четыре опоры стоят по ее центру, а еще две — уже сбоку. Больше всего вопросов вызывает опора с «ногой»: мне теперь, чтобы добраться до дома, нужно проехать под этой аркой. Что помешало поставить столбы так, чтобы жителям переулка было удобно, мне никто внятно не ответил. В «Гродноэнерго» лишь сказали, что это могло произойти из-за того, что одна организация пользуется картами, другая — точным GPS. Поэтому такая разбежка получается.





Юрий снял видео, которым подтверждает, что столбы и в самом деле установлены на проезжей части









Стоит отметить, что явных препятствий для того, чтобы поставить линию электропередачи в стороне от дороги, не видно. Может, под землей по сторонам дороги проведены другие коммуникации?









Фото предоставлено читателем





— У нас нет ни воды, ни газа, ни канализации, под землей никаких сетей нет, — говорит Юрий. — Мы, кстати, рассчитывали, что новая линия будет хотя бы достаточной мощности, чтобы сделать электроотопление. Мне, например, нужно 12 кВт на мой дом, но отказали, сказали, что дадут 7 кВт. Какой смысл строить АЭС, если в стране до сих пор строят маломощные электролинии?





Мы попытались выяснить, что же «пошло не так» и почему опоры нужно было устанавливать по центру существующей дороги.





Владимир Рыжиков, начальник управления капитального строительства «Гродноэнерго», подтвердил, что в деревне Каролино их организация ведет работы и он в курсе возникшей ситуации. Однако, по его словам, претензий к энергетикам быть не должно: работы ведутся согласно проекту ОАО «Институт «Гродногипрострой», который был предоставлен заказчиком — УКС Гродненского райисполкома.





Оперативно получить комментарий руководителя УКС мы не смогли, но готовы его выслушать.



