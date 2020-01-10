Источник материала: Аргументы и факты

Зарплату - больше

Уважаемая газета «Аргументы и Факты»! Я из Полоцкого района. Хочу рассказать, какая здесь жизнь. Сейчас я на пенсии, привыкла обходиться самым малым. На меня одну моих доходов хватило бы. Проблема в том, что у моих детей и внуков нет работы. А если и найдётся вакансия, то тяжелая и малооплачиваемая. На стройке можно заработать 400-450 рублей, и то не всегда. Внук трудился на стройке, стал болеть. Перешел на другую работу, теперь получает 300 рублей. А то, что считают среднюю зарплату по стране, так простым людям от этого легче не становится.

В местной газете иногда есть объявления о том, что нужны работники. Позвонишь или приедешь, а там говорят: мол, только что взяли сотрудника. А если и найдешь вакансию, то опять-таки обещают зарплату 300 рублей или меньше. Строят одни рынки и магазины, а кто туда будет ходить? Конечно, есть и богатые люди, но их мало, и они по рынкам не ходят.

Еще одна проблема: больных людей никто не держит на работе, от них избавляются под любым предлогом. Мой племянник ушел из жизни, когда ему было 46 лет. Его начальство приходило на похороны. Хвалило его, говорило, какой он был отличный работник. Но только и словом никто не обмолвился, что когда-то ему намекали: если будет болеть, то контракт не продлят…. Так вот и ходил племянник на работу из последних сил, боялся, что выгонят и он станет «тунеядцем».

Никому мы, бедные люди, не нужны. Это не жизнь, а существование, когда зарплата меньше пенсий.