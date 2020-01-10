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Этап Кубка мира в Оберхофе: команда Беларуси в десятке лучших в Кубке наций

11.01.2020 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Оберхофе завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. По ее итогам сразу три белорусских представителя попали в топ-30.

Таким образом, мужская команда Беларуси поднялась с 12-й позиции на 10-е место в Кубке наций, дающее по итогам сезона дополнительную заявочную квоту, пишет pressball.by

КУБОК НАЦИЙ
1. Норвегия 3323
2. Франция 3136
3. Германия 2865
4. Россия 2849
5. Италия 2525
6. Швеция 2432
7. Чехия 2383
8. Украина 2339
9. Австрия 2304
10. БЕЛАРУСЬ 2130
 
 
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В Оберхофе завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. По ее итогам сразу три белорусских представителя попали в топ-30.
 
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