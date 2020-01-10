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10 неудачников в мире экономики в 2019 году
Источник материала: Партизан
2019 г. оказался весьма неудачным для ряда миллиардеров, завершившись для них потерей капитала, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.
Ниже представлены 10 бизнесменов, стоимость активов которых сократилась сильнее всего.
1. Руперт Мердок
-$10,2 млрд
Состояние: $7,85 млрд
Место в общем рейтинге: 220-е
Чистая стоимость активов медиамагната в 2019 г. сократилась более чем на $10 млрд, после того как доходы от продажи активов Fox компании Walt Disney Corp. были распределены между шестью детьми Мердока, что сделало каждого из них миллиардером.
2. Джефф Безос
-$8,75 млрд
Состояние: $116 млрд
Место в общем рейтинге: 1-е
Основатель и генеральный директор Amazon.com Inc. потерял значительную часть своего состояния в результате развода. Его бывшая жена, Маккензи Безос, теперь занимает 25-е место в рейтинге Bloomberg.
Тем не менее Джефф Безос сумел сохранить первое место в списке богатейших людей после роста акций Amazon. Компания сообщила о рекордно высоких продажах в сезон праздников.
3. Ху Цзяинь
-$2,25 млрд
Состояние: $30 млрд
Место в общем рейтинге: 32-е
Китайский магнат недвижимости Ху Цзяинь (Hui Ka Yan) - основатель China Evergrande Group. Компания имеет наибольший долг среди китайских застройщиков.
16 сентября Moody's Investors Service понизило прогноз по рейтингу компании до "стабильного" с "позитивного". Другое рейтинговое агентство, Fitch, понизило прогноз до "стабильного" 20 сентября.
4. Тан Сиок Тжиен
-$2,23 млрд
Состояние: $7,8 млрд
Место в общем рейтинге: 223-е
Тан Сиок Тжиен - индонезийская бизнесвумен. Она контролирует Gudang Garam, производителя сигарет, на долю которого приходится примерно одна пятая индонезийского табачного рынка.
Основанная покойным мужем Тан Сурьей Воновиджоджо, компания производит кретек (сигареты с гвоздикой). Выручка Gudang Garam в 2018 г. составила $6,7 млрд.
По состоянию на 30 декабря чистая стоимость активов Тан сократилась более чем на $2,2 млрд с начала 2019 г.
5. Робин Ли
-$2,21 млрд
Состояние: $9,21 млрд
Место в общем рейтинге: 180-е
Генеральный директор компании Baidu Inc, оператора крупнейшей в Китае поисковой системы, Робин Ли в 2019 г. потерял более $2,2 млрд.
По итогам III квартала Baidu сообщила о чистом убытке в размере 6,37 млрд юаней.
6. Томас Петерффи
-$2,17 млрд
Состояние: $15,3 млрд
Место в общем рейтинге: 93-е
Глава брокерской компании Interactive Brokers Group Томас Петерффи в 2019 г. потерял почти $2,2 млрд.
Стоимость акций компании в октябре упала, после того как ее конкурент, крупнейший онлайн-брокер в США Charles Schwab Corp., решил отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами.
7. Ван Вэй
-$1,87 млрд
Состояние: $8,46 млрд
Место в общем рейтинге: 200-е
Ван Вэй - основатель логистической корпорации S.F. Holding, которая имеет более 15 тыс. точек обслуживания по всему миру.
В 2019 г. чистая стоимость активов Ван Вэя сократилась почти на $1,9 млрд.
8. Харольд Хамм
-$1,74 млрд
Состояние: $10,1 млрд
Место в общем рейтинге: 155-е
Харольд Хамм - американский предприниматель, один из богатейших людей мира.
Созданная им компания Continental Resources добывает газ и нефть в 13 штатах США и имеет оборот около $500 млн.
За 2019 г. Хамм потерял более $1,7 млрд.
9. Джордж Кайзер
-$1,58 млрд
Состояние: $8,56 млрд
Место в общем рейтинге: 196-е
Кайзер владеет компанией Kaiser-Francis Oil со штаб-квартирой в Талсе, штат Оклахома, и со скважинами по всей территории США. Он также владеет двумя трубопроводными системами и контрольным пакетом акций в публично торгуемой BOK Financial, активы которой составляют более $40 млрд.
10. Сео Джунг Джин
-$1,56 млрд
Состояние: $5,07 млрд
Место в общем рейтинге: 426-е
Сео является основателем и председателем Celltrion, южнокорейского производителя дженериков.
Одним из самых успешных препаратов Celltrion является Remsima, средство от ревматоидного артрита.
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2019 г. оказался весьма неудачным для ряда миллиардеров, завершившись для них потерей капитала, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.
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