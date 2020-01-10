10 неудачников в мире экономики в 2019 году

Ниже представлены 10 бизнесменов, стоимость активов которых сократилась сильнее всего.





1. Руперт Мердок





-$10,2 млрд





Состояние: $7,85 млрд





Место в общем рейтинге: 220-е





Чистая стоимость активов медиамагната в 2019 г. сократилась более чем на $10 млрд, после того как доходы от продажи активов Fox компании Walt Disney Corp. были распределены между шестью детьми Мердока, что сделало каждого из них миллиардером.





2. Джефф Безос





-$8,75 млрд





Состояние: $116 млрд





Место в общем рейтинге: 1-е





Основатель и генеральный директор Amazon.com Inc. потерял значительную часть своего состояния в результате развода. Его бывшая жена, Маккензи Безос, теперь занимает 25-е место в рейтинге Bloomberg.





Тем не менее Джефф Безос сумел сохранить первое место в списке богатейших людей после роста акций Amazon. Компания сообщила о рекордно высоких продажах в сезон праздников.





3. Ху Цзяинь





-$2,25 млрд





Состояние: $30 млрд





Место в общем рейтинге: 32-е





Китайский магнат недвижимости Ху Цзяинь (Hui Ka Yan) - основатель China Evergrande Group. Компания имеет наибольший долг среди китайских застройщиков.

16 сентября Moody's Investors Service понизило прогноз по рейтингу компании до "стабильного" с "позитивного". Другое рейтинговое агентство, Fitch, понизило прогноз до "стабильного" 20 сентября.





4. Тан Сиок Тжиен





-$2,23 млрд





Состояние: $7,8 млрд













Место в общем рейтинге: 223-е

Тан Сиок Тжиен - индонезийская бизнесвумен. Она контролирует Gudang Garam, производителя сигарет, на долю которого приходится примерно одна пятая индонезийского табачного рынка.





Основанная покойным мужем Тан Сурьей Воновиджоджо, компания производит кретек (сигареты с гвоздикой). Выручка Gudang Garam в 2018 г. составила $6,7 млрд.





По состоянию на 30 декабря чистая стоимость активов Тан сократилась более чем на $2,2 млрд с начала 2019 г.





5. Робин Ли





-$2,21 млрд





Состояние: $9,21 млрд





Место в общем рейтинге: 180-е





Генеральный директор компании Baidu Inc, оператора крупнейшей в Китае поисковой системы, Робин Ли в 2019 г. потерял более $2,2 млрд.





По итогам III квартала Baidu сообщила о чистом убытке в размере 6,37 млрд юаней.





6. Томас Петерффи





-$2,17 млрд





Состояние: $15,3 млрд





Место в общем рейтинге: 93-е





Глава брокерской компании Interactive Brokers Group Томас Петерффи в 2019 г. потерял почти $2,2 млрд.





Стоимость акций компании в октябре упала, после того как ее конкурент, крупнейший онлайн-брокер в США Charles Schwab Corp., решил отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами.





7. Ван Вэй





-$1,87 млрд





Состояние: $8,46 млрд





Место в общем рейтинге: 200-е





Ван Вэй - основатель логистической корпорации S.F. Holding, которая имеет более 15 тыс. точек обслуживания по всему миру.





В 2019 г. чистая стоимость активов Ван Вэя сократилась почти на $1,9 млрд.





8. Харольд Хамм





-$1,74 млрд





Состояние: $10,1 млрд





Место в общем рейтинге: 155-е





Харольд Хамм - американский предприниматель, один из богатейших людей мира.

Созданная им компания Continental Resources добывает газ и нефть в 13 штатах США и имеет оборот около $500 млн.

За 2019 г. Хамм потерял более $1,7 млрд.





9. Джордж Кайзер





-$1,58 млрд





Состояние: $8,56 млрд





Место в общем рейтинге: 196-е













Кайзер владеет компанией Kaiser-Francis Oil со штаб-квартирой в Талсе, штат Оклахома, и со скважинами по всей территории США. Он также владеет двумя трубопроводными системами и контрольным пакетом акций в публично торгуемой BOK Financial, активы которой составляют более $40 млрд.





10. Сео Джунг Джин





-$1,56 млрд





Состояние: $5,07 млрд





Место в общем рейтинге: 426-е





Сео является основателем и председателем Celltrion, южнокорейского производителя дженериков.





Одним из самых успешных препаратов Celltrion является Remsima, средство от ревматоидного артрита.



