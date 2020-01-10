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Компания Bosch разработала прозрачный солнцезащитный козырек

11.01.2020 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе представлен экспериментальный образец «цифрового» солнцезащитного козырька, который был разработан специалистами американского Центра искусственного интеллекта Bosch.


Новая разработка называется Virtual Visor и представляет собой прозрачный ЖК-дисплей, состоящий из нескольких секций, которые выборочно затемняются по команде электроники. Virtual Visor подключен к камере наблюдения в салоне автомобиля, отслеживающей положение лица и глаз водителя. Используя данные с камеры, «умный» козырек затемняет только ту часть лобового стекла, через которую солнце слепит водителя.


К слову, Virtual Visor в итоге удостоился награды CES Innovation Award как одна из «Лучших инноваций», представленных на выставке. А вот даже примерных сроков внедрения «виртуального» козырька на серийных машинах Bosch пока не называет.

 
 
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На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе представлен экспериментальный образец «цифрового» солнцезащитного козырька, который был разработан специалистами американского...
 
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