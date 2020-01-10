Компания Bosch разработала прозрачный солнцезащитный козырек

Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе представлен экспериментальный образец «цифрового» солнцезащитного козырька, который был разработан специалистами американского Центра искусственного интеллекта Bosch.





Новая разработка называется Virtual Visor и представляет собой прозрачный ЖК-дисплей, состоящий из нескольких секций, которые выборочно затемняются по команде электроники. Virtual Visor подключен к камере наблюдения в салоне автомобиля, отслеживающей положение лица и глаз водителя. Используя данные с камеры, «умный» козырек затемняет только ту часть лобового стекла, через которую солнце слепит водителя.





К слову, Virtual Visor в итоге удостоился награды CES Innovation Award как одна из «Лучших инноваций», представленных на выставке. А вот даже примерных сроков внедрения «виртуального» козырька на серийных машинах Bosch пока не называет.