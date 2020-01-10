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Медсестра встретила ребёнка, за которым ухаживала 28 лет назад. Теперь он врач

11.01.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Медсестра узнала, что видела доктора, который присоединился к её команде, 28 лет назад. 

Пользователь Reddit поделился двумя фотографиями. На них запечатлены медсестра и врач с разницей в почти три десятка лет. И по первому снимку ни за что нельзя предположить, что позже эти два человека будут работать вместе. 

Медсестра встретила ребёнка, за которым ухаживала 28 лет назад. Теперь он врач
Фото: reddit.com/user/abdilatifysh 

В комментариях пользователи поразились такому совпадению, а один из комментаторов предположил, что дело не в совпадении. По его словам, поскольку мальчик родился преждевременно и ему оказывалась особая медпомощь, у него появился более сильный интерес к медицине. И затем, став врачом, он выбрал ближайшую к дому больницу. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали похожую историю. Студентка, которая учится на медика, узнала, что её преподавательница когда-то ухаживала за ней в роддоме.

Девушка даже нашла фотографию себя в младенчестве с той женщиной – здесь подробности

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Медсестра узнала, что видела доктора, который присоединился к её команде, 28 лет назад.  Пользователь Reddit поделился двумя фотографиями. На них запечатлены...
 
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