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Медсестра встретила ребёнка, за которым ухаживала 28 лет назад. Теперь он врач
Источник материала: СТВ
Медсестра узнала, что видела доктора, который присоединился к её команде, 28 лет назад.
Пользователь Reddit
В комментариях пользователи поразились такому совпадению, а один из комментаторов предположил, что дело не в совпадении. По его словам, поскольку мальчик родился преждевременно и ему оказывалась особая медпомощь, у него появился более сильный интерес к медицине. И затем, став врачом, он выбрал ближайшую к дому больницу.
Несколько месяцев назад мы рассказывали похожую историю. Студентка, которая учится на медика, узнала, что её преподавательница когда-то ухаживала за ней в роддоме.
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Медсестра узнала, что видела доктора, который присоединился к её команде, 28 лет назад. Пользователь Reddit поделился двумя фотографиями. На них запечатлены...
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