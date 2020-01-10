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Этой ночью горел Re:Public. В клубе было 170 человек
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 11 января, горел минский клуб Re:Public. Администрация заведения сообщила о пожаре в 6 часов утра, уже через 6 минут в клубе были первые подразделения МЧС,
Когда начался пожар, в здании находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала. Как
Что стало причиной пожара, пока точно не известно. По предварительным данным, из-за короткого замыкания в фойе клуба загорелась электропроводка и декоративные элементы подвесного потолка. Были эвакуированы все посетители и сотрудники.
Пожар потушили в 6:30, никто не пострадал.
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Сегодня, 11 января, горел минский клуб Re:Public. Администрация заведения сообщила о пожаре в 6 часов утра, уже через 6 минут в клубе были первые подразделения МЧС,...
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