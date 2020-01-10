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Этой ночью горел Re:Public. В клубе было 170 человек

11.01.2020 14:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 11 января, горел минский клуб Re:Public. Администрация заведения сообщила о пожаре в 6 часов утра, уже через 6 минут в клубе были первые подразделения МЧС, сообщает сайт МЧС. 

Когда начался пожар, в здании находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала. Как пишет TUT.by, еще до прибытия спасателей сотрудники клуба всех вывели на улицу и пытались сами потушить огонь огнетушителями. 

Что стало причиной пожара, пока точно не известно. По предварительным данным, из-за короткого замыкания в фойе клуба загорелась электропроводка и декоративные элементы подвесного потолка. Были эвакуированы все посетители и сотрудники. 

Пожар потушили в 6:30, никто не пострадал. 

 
 
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Сегодня, 11 января, горел минский клуб Re:Public. Администрация заведения сообщила о пожаре в 6 часов утра, уже через 6 минут в клубе были первые подразделения МЧС,...
 
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