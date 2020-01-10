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Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных

11.01.2020 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Зона отчуждения вокруг ядерного реактора в Фукусиме стала местом обитания множества животных. Некоторые из них попали на камеры. 

Как сообщает UGA Today, наблюдение помогает лучше понимать, как природа реагирует на катастрофы подобные тем, что произошли в Фукусиме и Чернобыле. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных
Фото: University of Georgia 

Сотрудники Университета Джорджия использовали сеть из 106 камер, которые четыре месяца фотографировали происходящее и сделали 267 тысяч снимков. Также есть видеозапись

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных
Фото: University of Georgia 

В зоне вокруг реактора было обнаружено более 20 разных видов, включая диких кабанов, макак, лис, японских зайцев, фазанов и енотовидных собак. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных
Фото: University of Georgia 

По словам одного из профессоров, их результаты являются первым доказательством того, что на заражённой территории благополучно обитают дикие животные. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных
Фото: University of Georgia 

Отмечается, что зверей заметно больше в тех областях, где людей нет совсем. Например, в безлюдной зоне было сделано 26 тысяч снимков кабанов. В местах, где людей мало, – 13 тысяч. Там, где живут люди, – 7 тысяч. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных
Фото: University of Georgia 

В исследовании не изучалось здоровье животных, только их количество и территория обитания. 

Зона отчуждения вокруг Фукусимы стала раем для животных
Фото: University of Georgia 

Кстати, ранее стало известно, что в отсутствие людей в Чернобыле размножаются редкие лошади Пржевальского.

За четыре года их численность удвоилась – здесь подробнее

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Новости Японии. Зона отчуждения вокруг ядерного реактора в Фукусиме стала местом обитания множества животных. Некоторые из них попали на камеры.  Как сообщает UGA...
 
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