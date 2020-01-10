До 81 миллиона просмотров. 15 самых популярных клипов 2019 года белорусов на YouTube

Источник материала: Tut.by

Каждый год AFISHA.TUT.BY показывает самые популярные клипы прошедшего года исполнителей родом из Беларуси. В нашу подборку попали 15 видео с наибольшим числом просмотров. Примечательно, что уже не первый год в списке значится клип блогера, а клипы некоторых музыкальных коллективов, которые в шоу-бизе уже много лет, в подборку не попали — из-за небольшого количества просмотров. Еще интересно, что из 15 роликов сразу три — это клипы молодого певца из Минска Тимы Белорусских, о котором до середины 2018 года вообще никто не знал. Каким получился топ — смотрите ниже.

15. IOWA «Маяки» (1,8 миллиона просмотров)

Это видео — экологический манифест, результат размышлений Кати IOWA на одну из наиболее важных для нее тем — взаимоотношений с окружающим миром. Клип появился на YouTube 22 ноября 2019 года.

14. ЛСП «Автоплей» (1,9 миллиона просмотров)

Этот мультик нарисовал битмейкер Иван Шипитко под псевдонимом Nuttkase. Среди персонажей в клипе (помимо музыкантов группы) можно узнать блогера Анастасию Ивлееву, журналиста Юрия Дудя, рэперов Тимати, XXXTentacion и LIZER, баскетболиста Джеймса Хардена, блогера Юрия Хованского, организатора рэп-баттлов Ресторатора и других. Клип вышел 15 марта 2019. Кстати, ЛСП дадут концерт в Минске 4 апреля этого года в Falcon Club Arena.

13. Тима Белорусских «Привычка убегать» (2,1 миллиона просмотров)

Трек из этого клипа был написан Тимой еще до хита про мокрые кроссы. Съемки видео проходили в Минске. В кадре певец бегает по городу, катается на трамвае № 4 и фотографирует на камеру «Зенит». Ролик вышел 6 сентября 2019 года.

12. Рита Дакота «Мантра» (2,1 миллиона просмотров)

Это клип с лейтмотивом «моя мантра и моя медитация», и он был снят в рамках проекта VBATTLE за один день с бюджетом 100 долларов. Опубликовали его 15 мая 2019 года.

11. Диана Арбенина и Ночные снайперы «Раскаленные» (2,3 миллиона просмотров)

В этом видеоклипе Арбенина хотела сказать, что нужно беречь любовь. «Ее запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике „Я люблю тебя“, когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит». Клип опубликовали 31 января 2019.

10. Дима Колдун «Пес бродячий» (2,4 миллиона просмотров)

В видео Дмитрия Колдуна рассказана история телохранителя и его подопечной, которая пытается совратить героя.

«Я понимал, что это должна быть романтическая история, но с очень нервной внутренней линией. Мелодрама с яркими элементами психологической манипуляции», — объяснил певец. Клип появился 22 ноября 2019 года. К слову, Колдун выступит в Минске 7 марта в КЗ "Минск".

9. Drezden «Эдельвейс» (2,5 миллиона просмотров)

«Эдельвейс» — заглавный сингл второго альбома группы Сергея Михалка Drezden, клип на него вышел 14 ноября 2019 г. Автором клипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. В ролике полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим. И уже скоро группа даст первый сольный концерт. Это произойдет 23 февраля в минской Falcon Club Arena.

8. Би-2 «Философский камень» (2,9 миллиона просмотров)

Действие видеотрипа разворачивается в маршрутке, которую специально заказывали у декораторов. Некоторых «пассажиров» можно легко узнать в лицо: в видео снялись известные актеры Сергей Бурунов и Татьяна Догилева. Клип опубликовали 22 марта 2019 г. А 6 июня 2020 г. группа даст большой концерт на стадионе «Динамо».

7. Тима Белорусских «Целовать» (3,3 миллиона просмотров)

Это один из партнерских клипов, его команда Тимофея сняла вместе с брендом Durex. Тима написал: «Это была масштабная работа, большое количество людей приложили свои руки и души к этому клипу, я испытал бурю эмоций от процесса и впервые в жизни снимался на пленку». Ролик вышел 20 июля 2019 года

6. Бьянка «Полный пи**ец» (3,9 миллиона просмотров)

Это классический танцевальный клип. Правда, в оригинале песни можно много раз услышать крепкое словцо, которое и зашифровано в названии. Ролик появился 12 июня 2019 года.

5. Рита Дакота «Новые линии» (5 миллионов просмотров)

Это видео Рита Дакота посвятила своему бывшему мужу Владу Соколовскому. В описании к видео девушка призналась ему в любви и поблагодарила за время, проведенное вместе. Ролик был опубликован 1 февраля 2019 года.

4. Бьянка «Травой» (8,5 миллиона просмотров)

Это анимированный клип (да, уже второй в этой подборке. Похоже на тренд?). В нем легко узнать саму Бьянка. В ролике показана жизнь пары с раннего детства в песочнице до глубокой старости. Правда, финал грустный. Видео появилось на видеохостинге 24 апреля 2019 года.

3. Влад Бумага и Катя Адушкина «Огонь» (14 миллионов просмотров)

Белорус Влад Бумага, более известный как блогер А4, зафитовал с одним из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного YouTube Катей Адушкиной. Не обошлось в видео и без навязчивой рекламы, которую сейчас так часто можно увидеть в музыкальных клипах. Ролик появился в Сети 31 мая 2019 г.

2. Макс Корж «Шантаж» (19 миллионов просмотров)

Это клип об измене и о шантаже на этой почве. Максим анонсировал его так: «Надеюсь, никто не узнает в этом клипе себя, своих знакомых, своих родителей. И хотелось бы верить, что такие сюжеты — лишь творческий вымысел. Но… этот животный мир». Его режиссерами выступили сам Макс Корж и Андрей Светлов, который также был оператором ролика. Ролик снимали в Falcon Club Бутик Кино и опубликовали 13 июня 2019 года.

1. Тима Белорусских «Витаминка» (82 миллиона просмотров)

Это клип в стиле 90-х, который снимали в том числе в Белорусском государственном технологическом университете в Минске. А еще его бурно обсуждали в Сети из-за неуместной рекламы кисломолочного продукта. Видео было опубликовано 10 мая 2019 года.

Кстати, самым популярным за все время музыкальным клипом белорусов на данный момент считается видео «Бьет Бит» группы IOWA . У него 116 миллионов просмотров. На втором месте — Макс Корж и его «Малый повзрослел» со 109 миллионами просмотров.

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