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До 81 миллиона просмотров. 15 самых популярных клипов 2019 года белорусов на YouTube
Источник материала: Tut.by
Каждый год AFISHA.TUT.BY показывает самые популярные клипы прошедшего года исполнителей родом из Беларуси. В нашу подборку попали 15 видео с наибольшим числом просмотров. Примечательно, что уже
15. IOWA «Маяки» (1,8 миллиона просмотров)
Это видео — экологический манифест, результат размышлений Кати IOWA на одну из наиболее важных для нее тем — взаимоотношений с окружающим миром. Клип появился на YouTube 22 ноября 2019 года.
14. ЛСП «Автоплей» (1,9 миллиона просмотров)
Этот мультик нарисовал битмейкер Иван Шипитко под псевдонимом Nuttkase. Среди персонажей в клипе (помимо музыкантов группы) можно узнать блогера Анастасию Ивлееву, журналиста Юрия Дудя, рэперов Тимати, XXXTentacion и LIZER, баскетболиста Джеймса Хардена, блогера Юрия Хованского, организатора рэп-баттлов Ресторатора и других. Клип вышел 15 марта 2019. Кстати, ЛСП
13. Тима Белорусских «Привычка убегать» (2,1 миллиона просмотров)
Трек из этого клипа был написан Тимой еще до хита про мокрые кроссы. Съемки видео проходили в Минске. В кадре певец бегает по городу, катается на трамвае № 4 и фотографирует на камеру «Зенит». Ролик вышел 6 сентября 2019 года.
12. Рита Дакота «Мантра» (2,1 миллиона просмотров)
Это клип с лейтмотивом «моя мантра и моя медитация», и он был снят в рамках проекта VBATTLE за один день с бюджетом 100 долларов. Опубликовали его 15 мая 2019 года.
11. Диана Арбенина и Ночные снайперы «Раскаленные» (2,3 миллиона просмотров)
В этом видеоклипе Арбенина хотела сказать, что нужно беречь любовь. «Ее запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике „Я люблю тебя“, когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит». Клип опубликовали 31 января 2019.
10. Дима Колдун «Пес бродячий» (2,4 миллиона просмотров)
В видео Дмитрия Колдуна рассказана история телохранителя и его подопечной, которая пытается совратить героя.
«Я понимал, что это должна быть романтическая история, но с очень нервной внутренней линией. Мелодрама с яркими элементами психологической манипуляции», — объяснил певец. Клип появился 22 ноября 2019 года. К слову, Колдун
9. Drezden «Эдельвейс» (2,5 миллиона просмотров)
«Эдельвейс» — заглавный сингл второго альбома группы Сергея Михалка Drezden, клип на него вышел 14 ноября 2019 г. Автором клипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. В ролике полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим. И уже скоро группа
8. Би-2 «Философский камень» (2,9 миллиона просмотров)
Действие видеотрипа разворачивается в маршрутке, которую специально заказывали у декораторов. Некоторых «пассажиров» можно легко узнать в лицо: в видео снялись известные актеры Сергей Бурунов и Татьяна Догилева. Клип опубликовали 22 марта 2019 г. А 6 июня 2020 г. группа
7. Тима Белорусских «Целовать» (3,3 миллиона просмотров)
Это один из партнерских клипов, его команда Тимофея сняла вместе с брендом Durex. Тима написал: «Это была масштабная работа, большое количество людей приложили свои руки и души к этому клипу, я испытал бурю эмоций от процесса и впервые в жизни снимался на пленку». Ролик вышел 20 июля 2019 года
6. Бьянка «Полный пи**ец» (3,9 миллиона просмотров)
Это классический танцевальный клип. Правда, в оригинале песни можно много раз услышать крепкое словцо, которое и зашифровано в названии. Ролик появился 12 июня 2019 года.
5. Рита Дакота «Новые линии» (5 миллионов просмотров)
Это видео Рита Дакота посвятила своему бывшему мужу Владу Соколовскому. В описании к видео девушка призналась ему в любви и поблагодарила за время, проведенное вместе. Ролик был опубликован 1 февраля 2019 года.
4. Бьянка «Травой» (8,5 миллиона просмотров)
Это анимированный клип (да, уже второй в этой подборке. Похоже на тренд?). В нем легко узнать саму Бьянка. В ролике показана жизнь пары с раннего детства в песочнице до глубокой старости. Правда, финал грустный. Видео появилось на видеохостинге 24 апреля 2019 года.
3. Влад Бумага и Катя Адушкина «Огонь» (14 миллионов просмотров)
Белорус Влад Бумага, более известный как блогер А4, зафитовал с одним из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного YouTube Катей Адушкиной. Не обошлось в видео и без навязчивой рекламы, которую сейчас так часто можно увидеть в музыкальных клипах. Ролик появился в Сети 31 мая 2019 г.
2. Макс Корж «Шантаж» (19 миллионов просмотров)
Это клип об измене и о шантаже на этой почве. Максим анонсировал его так: «Надеюсь, никто не узнает в этом клипе себя, своих знакомых, своих родителей. И хотелось бы верить, что такие сюжеты — лишь творческий вымысел. Но… этот животный мир». Его режиссерами выступили сам Макс Корж и Андрей Светлов, который также был оператором ролика. Ролик снимали в Falcon Club Бутик Кино и опубликовали 13 июня 2019 года.
1. Тима Белорусских «Витаминка» (82 миллиона просмотров)
Это клип в стиле 90-х, который снимали в том числе в Белорусском государственном технологическом университете в Минске. А еще его бурно обсуждали в Сети из-за неуместной рекламы кисломолочного продукта. Видео было опубликовано 10 мая 2019 года.
Кстати, самым популярным за все время музыкальным клипом белорусов на данный момент считается
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Каждый год AFISHA.TUT.BY показывает самые популярные клипы прошедшего года исполнителей родом из Беларуси. В нашу подборку попали 15 видео с наибольшим числом...
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