ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это лицемерие». Пиар-менеджер ресторана «Лебяжий» ответила тем, кто критикует ее в соцсетях

11.01.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пиар-менеджер ресторана «Лебяжий» Виктория Мороз обвинила в лицемерии тех, кто оставляет гневные комментарии на ее страницах в соцсетях. Об этом девушка заявила изданию «Наша Ніва».


Фото: Relax.by

«Пасля таго, як з’явіліся першыя артыкулы пра рэстаран, вельмі шмат людзей сталі пісаць мне зняважлівыя паведамлені. Пра тое, што я галоўная забойца качак, што праз мяне пацярпела папуляцыя птушак у Беларусі, што я сваімі рукамі пабудавала рэстаран на касцях…

Але 95% тых, хто адказвае мне „гары ў пекле“, ядуць мяса, рыбу. Не памятаю, каб усе каментатары раптоўна сталі веганамі і абаронцамі жывёл. Яны ўсе носяць скураное адзенне. Атрымліваецца, гэта крывадушнасць. Вы ж ясцё бургеры, курыныя крыльцы і не задумваецеся, як гэта жывёла памірала ў скатабойнях», — заявила Виктория.

Она также рассказала, что вчерашний пост, который вызвал бурю негодования, — ее личная инициатива. К слову, вскоре после появления поста, девушка закрыла свою страницу в Instagram.

«Вы паўнавартасны абаронца прыроды? Упэўнена, што 95% не з’яўляюцца такімі. Ніводзін не прыйшоў з плакатам! Мы не бачым ніводнага чалавека каля рэстарана, які стаў бы на абарону жывёл. Вельмі смелыя ў нас толькі ў каментарах», — говорит Виктория.

Напомним, ранее в комментарии для AFISHA.TUT.BY Виктория Мороз говорила, что после строительства ресторана птицам стало только лучше.

— Поверьте, многим птицам раньше здесь было некомфортно гнездиться из-за количества грязи, потому что это не природный, а искусственный водоем, за которым нужно ухаживать. Все было в заброшенном состоянии 20 лет, никто не знал, что здесь есть какое-то озеро с птицами, потому что к нему даже подойти было невозможно. Сейчас все почистили и привели в порядок.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она также рассказала, что вчерашний пост, который вызвал бурю негодования, - ее личная инициатива. К слову, вскоре после появления поста, девушка закрыла свою...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доктор Смерть по заказу президента. Мэрилин Монро убил личный психиатр?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика