«Это лицемерие». Пиар-менеджер ресторана «Лебяжий» ответила тем, кто критикует ее в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Пиар-менеджер ресторана «Лебяжий» Виктория Мороз обвинила в лицемерии тех, кто оставляет гневные комментарии на ее страницах в соцсетях. Об этом девушка заявила изданию «Наша Ніва» .



Фото: Relax.by

«Пасля таго, як з’явіліся першыя артыкулы пра рэстаран, вельмі шмат людзей сталі пісаць мне зняважлівыя паведамлені. Пра тое, што я галоўная забойца качак, што праз мяне пацярпела папуляцыя птушак у Беларусі, што я сваімі рукамі пабудавала рэстаран на касцях…

Але 95% тых, хто адказвае мне „гары ў пекле“, ядуць мяса, рыбу. Не памятаю, каб усе каментатары раптоўна сталі веганамі і абаронцамі жывёл. Яны ўсе носяць скураное адзенне. Атрымліваецца, гэта крывадушнасць. Вы ж ясцё бургеры, курыныя крыльцы і не задумваецеся, як гэта жывёла памірала ў скатабойнях», — заявила Виктория.

Она также рассказала, что вчерашний пост , который вызвал бурю негодования, — ее личная инициатива. К слову, вскоре после появления поста, девушка закрыла свою страницу в Instagram.

«Вы паўнавартасны абаронца прыроды? Упэўнена, што 95% не з’яўляюцца такімі. Ніводзін не прыйшоў з плакатам! Мы не бачым ніводнага чалавека каля рэстарана, які стаў бы на абарону жывёл. Вельмі смелыя ў нас толькі ў каментарах», — говорит Виктория.

Напомним, ранее в комментарии для AFISHA.TUT.BY Виктория Мороз говорила, что после строительства ресторана птицам стало только лучше.

— Поверьте, многим птицам раньше здесь было некомфортно гнездиться из-за количества грязи, потому что это не природный, а искусственный водоем, за которым нужно ухаживать. Все было в заброшенном состоянии 20 лет, никто не знал, что здесь есть какое-то озеро с птицами, потому что к нему даже подойти было невозможно. Сейчас все почистили и привели в порядок.

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