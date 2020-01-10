На колядный обряд «Коники» приедет Гедиминас Таранда

Источник материала: Виртуальный Брест

13 января в Давид-Городке Столинского района пройдет необычный аутентичный колядный обряд «Коники», который известен не только в районе, но и далеко за его пределами. Совсем недавно Министерство культуры Беларуси присвоило обряду статус историко-культурной ценности.





Традиция колядовать с Коником появилась в Давид-Городке больше ста лет назад, но некоторые городчуки считают, что корнями она уходит в глубокую древность. Десятки групп переодетых колядовщиков на Старый Новый год ходят по домам родственников, соседей, поют колядные песни и таким образом поздравляют односельчан с новогодними и рождественскими праздниками.

В этот необычный вечер «в коники» ходит и стар, и млад, потому что никаких ограничений в возрасте нет. Главный персонаж праздника – Конь – всегда шествует впереди группы, первым заходит во двор – такая традиция. На Коне всегда восседает всадник. По легенде, «костюм» коня придумали казаки, которые в годы Первой мировой войны квартировали в Давид-Городке.

В колядный вечер среди переодетых городчуков каких только масок не встретишь! Коза или Козел, Медведь, Бага-Яга – это традиционные персонажи «Коников», но в последнее время можно увидеть и другие, современные, – Верку Сердючку, Смерть с косой, Шрека, Красную Шапочку, Микки-Мауса и т.д. К слову, после того как «Коники» получили статус нематериально-культурной ценности, районные власти поставили задачу – максимально приблизить обряд к истокам. Колядовщикам советуют делать более традиционные маски, восстанавливать старинные колядные песни на местном наречии.

Практически все костюмы городчуки делают сами еще задолго до праздника. Всегда неизменной, традиционной, остается технология создания Коника. Его туловище прячется под белым покрывалом и состоит из двух закрепленных между собой плетеных корзин без ручек. Между этими корзинами – место для всадника. Из валенок делается голова Коня и только самим всадникам известно, каким образом она держится, чтобы не отвалиться!

За вечер группа колядовщиков может обойти около десяти домов, а то и более! Считается, если в окошке горит свет, – значит в доме ждут колядовщиков. Доброжелательных сказочных персонажей встречают с угощениями. Городчуки по этому поводу готовят праздничный стол. Отказаться от угощений – значит обидеть хозяев дома.

Колядовать на Старый Новый год в город над Горынью приезжает много гостей изс соседних районов, области. На нынешние «Коники» ожидают приезда коллективов из Столинского, Ивановского, Пинского и Житковичского районов, а также гостей из России, в том числе художественного руководителя Русского Имперского балета Гедиминаса Таранда, чтобы отметить наградами юных артистов балетного класса. Также ожидают приезда и российской группы окрутников – людей, которые переодеваются в образы животных и природных стихий с деревянными масками на лице. В прошлом году они уже принимали участие в обряде: шумно колядовали, пели песни, частушки. Гости из Москвы привнесут в полесский праздник традиции русского карнавала.

Кроме этого, вечером возле Дома культуры всех присутствующих ожидает театрализованное представление «Свята ў Давыд-Гарадку».