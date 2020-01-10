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Таможенники рассказали, как определяют стоимость товара, если у путешественника нет чека
Источник материала: Tut.by
«Как оценивается стоимость товаров, ввезенных физическими лицами, при отсутствии чеков? К примеру, если купил их, скажем, на рынке», —
— При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость товаров для личного пользования (чеки, счета, бирки или ярлыки на товаре и тому подобное) таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары (например, каталоги, справочники, информация из интернета), — пояснили таможенники.
Ранее в ГТК
Если факт превышения лимитов на товары для личного пользования будет установлен, придется уплатить необходимые платежи. Чтобы доказать стоимость товара, путешественнику также
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Таможенники будут оценивать стоимость товара исходя из наименования и качественных характеристик.
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