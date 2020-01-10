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Таможенники рассказали, как определяют стоимость товара, если у путешественника нет чека

11.01.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Как оценивается стоимость товаров, ввезенных физическими лицами, при отсутствии чеков? К примеру, если купил их, скажем, на рынке», — поинтересовались путешественники в Могилевской таможне. Таможенники пояснили, как определяют стоимость таких товаров.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— При отсутствии у физического лица документов, подтверждающих стоимость товаров для личного пользования (чеки, счета, бирки или ярлыки на товаре и тому подобное) таможенный орган определяет стоимость товаров для личного пользования на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары (например, каталоги, справочники, информация из интернета), — пояснили таможенники.

Ранее в ГТК поясняли, что в качестве информации о стоимости товаров для личного пользования на таможне могут использовать в том числе данные из каталогов и сайтов иностранных организаций, которые занимаются розничной продажей аналогичных товаров.

Если факт превышения лимитов на товары для личного пользования будет установлен, придется уплатить необходимые платежи. Чтобы доказать стоимость товара, путешественнику также можно обратиться к продавцу, который подтвердит факт приобретения товара за указанную вами стоимость, документ от продавца должен быть заверен печатью.

 
 
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Таможенники будут оценивать стоимость товара исходя из наименования и качественных характеристик.
 
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