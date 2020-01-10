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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки

11.01.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершается мужской эстафетой.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.

Главные фавориты выставили следующие квартеты:

Норвегия: Биркеланд, Бьонтегор, Дале, Кристиансен.

Франция: Жаклен, Фуркад, Дестье, Фийон-Майе.

Германия: Хорн, Кюн, Пайффер, Долль.

Россия: Халили, Гараничев, Поршнев, Латыпов.

Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.

Чехия: Шлезингр, Крчмар, Штвртецки, Моравец.

Отметим, что эстафету пропустит ряд ведущих биатлонистов: Йоханнес Бё (Норвегия), остался дома, Александр Логинов (Россия) получил небольшую травму, по решению тренеров в заявку не попал Тарьей Бё (Норвегия).

А отсутствие Юлиана Эберхарда, Доминика Ландертингера, Лукаса Хофера и Дмитрия Пидручного не позволяет причислить к числу претендентов на награды Австрию, Италию и Украину.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится мужской эстафетой.
 
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