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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершается мужской эстафетой.
Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.
Главные фавориты выставили следующие квартеты:
Норвегия: Биркеланд, Бьонтегор, Дале, Кристиансен.
Франция: Жаклен, Фуркад, Дестье, Фийон-Майе.
Германия: Хорн, Кюн, Пайффер, Долль.
Россия: Халили, Гараничев, Поршнев, Латыпов.
Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.
Чехия: Шлезингр, Крчмар, Штвртецки, Моравец.
Отметим, что эстафету пропустит ряд ведущих биатлонистов: Йоханнес Бё (Норвегия), остался дома, Александр Логинов (Россия) получил небольшую травму, по решению тренеров в заявку не попал Тарьей Бё (Норвегия).
А отсутствие Юлиана Эберхарда, Доминика Ландертингера, Лукаса Хофера и Дмитрия Пидручного не позволяет причислить к числу претендентов на награды Австрию, Италию и Украину.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится мужской эстафетой.
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