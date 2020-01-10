Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки

Источник материала: Tut.by

Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершается мужской эстафетой.



Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.

Главные фавориты выставили следующие квартеты:

Норвегия: Биркеланд, Бьонтегор, Дале, Кристиансен.

Франция: Жаклен, Фуркад, Дестье, Фийон-Майе.

Германия: Хорн, Кюн, Пайффер, Долль.

Россия: Халили, Гараничев, Поршнев, Латыпов.

Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.

Чехия: Шлезингр, Крчмар, Штвртецки, Моравец.

Отметим, что эстафету пропустит ряд ведущих биатлонистов: Йоханнес Бё (Норвегия), остался дома, Александр Логинов (Россия) получил небольшую травму, по решению тренеров в заявку не попал Тарьей Бё (Норвегия).

А отсутствие Юлиана Эберхарда, Доминика Ландертингера, Лукаса Хофера и Дмитрия Пидручного не позволяет причислить к числу претендентов на награды Австрию, Италию и Украину.

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