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Дом сгорел в 2016-м, а счета за коммуналку приходят до сих пор. Разбираемся в странной ситуации в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительница Гомеля Александра Рамиханова обратилась за помощью на СТВ. Женщина попала в нестандартную ситуацию: судебные исполнители пришли описывать ее имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – долги за коммунальные услуги по адресу ее родителей. Пикантность ситуации придает тот факт, что дом, в котором зарегистрированы она и ее дети, сгорел еще три года назад.
Это был наш дом. Здесь была моя комната, за ней была комната младшей сестры. Здесь был бабушкин дом, в котором мы периодически играли вместе. В 2016 случился пожар. Сгорело все.
С тех пор здесь никто не живет. Какого же было удивление Александры, когда она узнала, что все это время по адресу пепелища не прекращали оказывать коммунальные услуги.
Александра Рамиханова, жительница Гомеля:
Сегодня сумма задолженности составляет 197 рублей плюс 250 рублей пени за просрочку платежей. И это с учетом того, что никакого мусора в помине не было, и фактически услуга не оказывалась. Но, как это обычно бывает, у медали есть и обратная сторона.
Александр Добриян, корреспондент:
Ничего удивительного: пепелище в госрегистре недвижимого имущества до сих числится жилым помещением со всеми вытекающими обстоятельствами. Документы о том, что дома больше не существует, не оформлялись. Сделать это должен был собственник строения – мать Александры. Но женщина ведет асоциальный образ жизни: найти ее не удалось даже после объявления в розыск. Должников поставщики услуг, следуя инструкциям, искали больше года. Не начислять платежи попросту не было юридических оснований.
Ольга Ткачева, директор расчетно-справочного центра Гомеля:
Теперь же для установления всех обстоятельств назначено еще и служебное расследование. По его итогам и будет поставлена точка в этом деле.
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Дом сгорел в 2016-м, а счета за коммуналку приходят до сих пор. Разбираемся в странной ситуации в Гомеле
Новости Беларуси. Жительница Гомеля Александра Рамиханова обратилась за помощью на СТВ. Женщина попала в нестандартную ситуацию: судебные исполнители пришли...
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