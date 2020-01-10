Как мы съездили на лыжи в Украину и чуть не замёрзли в отеле Лев деревни Тухля

Источник материала: Виртуальный Брест

Ездить в Карпаты в городок Славско кататься на лыжи – это для тех, кому уже немного приелся замечательный Буковель, ну или для экономных. Мы были из первой категории, хотелось посмотреть, что изменилось в плане отдыха именно здесь.





Обычно мы путешествуем семьёй на автомобиле, и всегда это было по принципу – приехал, увидел, узнал цену, остался. Или не остался, пока не нашёл что-то подходящее. В любой хате тебя примут, напоят, накормят, предложат ночлег и т.д. Там все «заточено» под таких, как мы – любителей зимнего вида отдыха.

Однако, на этот раз было решено испытать на себе сервис Booking.com, тем более, что речь шла о дате заезда с 4 января, когда самый-самый наплыв отдыхающих, и бывает сложно найти местечко на месте. Кроме прочего, собирались задержаться во Львове, а значит приезжали поздно, вот и захотелось иметь гарантированную бронь на жильё.

Сказано – сделано. Ещё до Нового года мы поискали предложения на «букинге», и сразу нам бросился в глаза отель Лев в деревеньке с неприятным названием Тухля. Он выгодно отличался от конкурентов ценой, если везде хотели от 500 долларов за 4-х человек на 3 дня, то тут, в Тухле, можно было за 66. Это приемлемая цена даже для низкого сезона, и конечно, были сомнения, что тут где-то есть подвох, но отзывы на букинге подкупили – все были в восторге!





тот самый отель Лев в Тухле

Отлично, мы не стали мелочиться, и заказали самый большой и дорогой номер за 107 долларов, в котором теоретически могут разместиться 7 человек, на три дня, с тремя отдельными комнатами и небольшим коридорчиком и тремя балконами. Ну сказка же! Заранее пришлось оплатить 200 гривен посредством карточки, это не вызвало никаких проблем, бронь была немедленно подтверждена, и мы стали собираться в дорогу.

Для тех, кто путешествует по Украине, есть простое правило – не искать прямых путей, пользоваться исключительно проверенными направлениями. В идеале для брестчанина путь до Карпат лежит через Луцк и Львов. Выезжаем в сторону Мокран, затем поворачиваем на Малориту, пересекаем границу на переходе Пища, затем Любомль, Ковель, Луцк и Львов. Дальше кому куда – на Буковель одна дорога, в Славско другая (обе, кстати, в хорошем состоянии).

Если внимательный человек посмотрит на карту расположения указанных населённых пунктов, получится небольшой зигзаг. Но поверьте – оно того стоит. Если поехать прямо, на Мокраны, можно «попасть» на очередь у украинцев (как мы, простояли три часа вечером в пятницу). Если поехать на Влодимир-Волынский и Червоноград, там ужасное состояние дороги, и это уже не езда, а какой-то мастер-класс по фигурному вождению. От Мокран до Ковеля дорога тоже так себе, особенно у самого Ковеля, а вот дальше, в сторону Луцка 45 километров относительно хорошего покрытия, но старого, а потом до Луцка новьё. От Луцка до Львова просто идеальная дорога, 10 из 10-ти.

Итак, пропускаем Львов (мы там умудрились погулять и ночью, и днём), и приезжаем в отель. Сразу стало понятно, почему он дешевле, чем остальные. Его не видно с основной трассы. Почти не видно.





добраться до отеля можно только по такой просёлочной горной дороге

Вероятно, хозяева ориентируются на интернет, и работают через «букинг» и им подобные сервисы, так как на входе висит наклейка – этот отель признан лучшим в 2017 году с рейтингом 8,1. Ну круто!





вид из отеля. Немного стыдно, но флаг в безобразном состоянии, уж лучше бы они его сняли

Слегка насторожило практически полное отсутствие посуды – нет ни кружек, ни ложек. Из кухонной утвари только один чайник (а всего в доме может проживать более 50 человек) и микроволновка. Но больше всего расстроило то, что хозяева не готовят для постояльцев, и это при наличии большого зала в холле на первом этаже. Кто ездит по подобным местам, знает, что «фишка» украинцев – домашняя еда, приготовленная из местных продуктов. А тут мы остались без питания, а ресторанчиков поблизости нет, пришлось в итоге ездить километров за двадцать.





невдалеке стоит такая техника, это для тех, кто не сможет добраться

Ещё расстроило, что в доме было прохладно, и не работала одна из батарей в одной из комнат, не был тёплым полотенцесушитель в душевой. В душевой кабинке отсутствовала дверка, закрыться было нельзя, а соответственно толком помыться тоже – хооолодно!





в номерах явно не хватает отопительных приборов, они просто не способны протопить такие помещения

В номере не оказалось мусорной корзины вообще (нигде, даже в туалете не было), и по прибытии с нас «сняли» в счет оплаты те самые 200 гривен, которые букинг попросил в качестве предоплаты. Учитывая, что мы ещё не пользовались раньше подобным сервисом, посчитали, что может "букинг" вернет потом. Ан нет…

Мусорную корзину пришлось просить у хозяйки, с которой мы не виделись, она была доступна только по телефону. У неё же спросили про 200 гривен – оказалось, что да, ошибочка, пришёл работник, который принимал оплату, и нехотя вернул нам эту сумму. Он же принёс и мусорную корзину. Больше мы ничего не просили, ночь провели нормально, так как привыкли спать с открытыми окнами, и прохлада нас даже устраивала больше, чем жарко натопленные помещения. Кто бы знал, что будет дальше…

В первый день пребывания мы поехали на Тростян – это жёсткая гора, не чета ухоженному Буковелю. Есть, конечно и «синие» трассы, но даже они проблемные. Но в целом покатались хорошо и недорого, попали в метель, насмотрелись на этот невиданный у нас в Бресте снег и всё такое.





Поужинав, вечер решили провести просто за отдыхом, в отеле, после катания хочется не двигаться некоторое время. И вот тут началось самое интересное… Пришёл новый работник, который скорее всего не стал нормально топить печь, обогревающую весь отель, и батареи стали едва тёплыми. Но самое главное – поднялся сильный ветер, и оказалось, что бревенчатые стены совсем не защищают от продувания. Как только более-менее хороший порыв, так это ощущаешь всем телом, как будто волна холода накатывает. Особенно плохо обстояло дело с большими окнами, они старые, хоть и пластиковые, но уже нормально не могут закрыться. А на улице минус пять, между прочим.

Две наших комнаты моментально остыли, вместе с батареями. Естественно, мы решили закрыть их и перенести кровати в коридорчик – где наши не пропадали! Перезимуем! Не тут-то было, ветер вышибал двери в комнатах, и холодный воздух постепенно пробирался в коридор. Подпереть двери получились, но они деревянные, тоже старые и рассохшиеся, щели сделали своё дело и снова стало холодно. А батареи всё остывали…

Мы обратились к работнику с просьбой предоставить нам другой номер, или добавить тепла в обогрев. Оказалось, есть только один свободный, самый недорогой, но он не убран. Вид его не внушал оптимизма, решили всё же попробовать переночевать у себя. По поводу "добавить тепла" он сказал, что даже если батареи сделать кипятком, это ничего не изменит, про проблему все знают, но появляется она только когда ветер сильный, а так можно жить.

Разобрали мы имеющиеся в наличии свободные кровати, и матрацами заложили окна в одной из комнат. Подпёрли всё это дело шкафом. Соседи снизу явно были недовольны нашими движениями, всё грохотало и двигалось. Одна кровать буквально развалилась в руках, оказалось, что держалась на честном слове. Еле собрали её обратно, и больше не трогали.





Дочка осталась в коридоре, там батарея грела хоть и не сильно, но вполне достаточно, если накрыться вместе с ней одеялом. Для нас с женой подобный фокус провернуть не получилось, так как батарея была только одна в комнате. Печально, но поставили кровать так, чтобы поменьше дуло, и кое как заснули.





Утром поняли, что ещё одной подобной ночи очень не желаем, и на семейном совете решили не оставаться ещё на сутки, как планировали, а выехать домой в этот же день. По плану был только подъём на гору на снегоходе, а это не так уж и долго, всего час.

Пообщались с работником, который опять сменился. Оказалось, что деньги нам не могут вернуть – якобы они уже внесены в кассу. Зато внезапно заработала вторая батарея и даже полотенцесушитель. Оказывается, надо было сказать, они бы раньше включили. И ещё внезапно стали горячими батареи отопления. Но нас это уже не могло остановить – мы уезжали, даже несмотря на то, что потеряли часть денег за проживание. И хорошо, что так сделали. Уже в дороге поднялась температура у жены, через несколько дней врач у нас назначил антибиотики, а потом заболел и я. Вот так неудачно отдохнули.