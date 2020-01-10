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Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти

11.01.2020 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти
Фото из открытых источников

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится на официальном интернет-портале главы государства.

Также признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами. 

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти
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Подписан Указ №9 "О налогообложении". Он устанавливает для ряда организаций ставку налога на прибыль в размере 50%.
 
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