Кобринчане просят присвоить звание почетного гражданина района Андрею Мелинчуку

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Инициативная группа города Кобрина собирает подписи и готовит обращение в Кобринский городской исполнительный комитет о присвоении звания почетного гражданина Кобринского района Мелинчуку Андрею Владимировичу. В настоящий момент за два дня собрано более 200 подписей. Обращение будет подано в понедельник утром, как раз ко дню заседания исполкома.





Почётные граждане – слава, гордость и края, и всей страны. Это люди различных профессий, должностей, воинских званий. Одним из оснований для присвоения звания «Почетный гражданин» является выдающийся личный вклад в общественно-культурную деятельность.

Андрей Владимирович Мелинчук и его единомышленники являются идейными создателями мемориального парка в память погибших воинов-интернационалистов «Сквера Воинской славы» в городе Кобрин. Сквер находится на площадке возле средней школы №4, сознан практически «с нуля». Были проведены работы от поиска подходящего места и разработки проекта, до благоустройства территории. Цель строительства сквера – память об уроках истории, подвигах своих предков.