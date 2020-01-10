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Кобринчане просят присвоить звание почетного гражданина района Андрею Мелинчуку

11.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инициативная группа города Кобрина собирает подписи и готовит обращение в Кобринский городской исполнительный комитет о присвоении звания почетного гражданина Кобринского района Мелинчуку Андрею Владимировичу. В настоящий момент за два дня собрано более 200 подписей. Обращение будет подано в понедельник утром, как раз ко дню заседания исполкома.

Кобринчане просят присвоить звание почетного гражданина района Андрею Мелинчуку

Почётные граждане – слава, гордость и края, и всей страны. Это люди различных профессий, должностей, воинских званий. Одним из оснований для присвоения звания «Почетный гражданин» является выдающийся личный вклад в общественно-культурную деятельность.

Андрей Владимирович Мелинчук и его единомышленники являются идейными создателями мемориального парка в память погибших воинов-интернационалистов «Сквера Воинской славы» в городе Кобрин. Сквер находится на площадке возле средней школы №4, сознан практически «с нуля». Были проведены работы от поиска подходящего места и разработки проекта, до благоустройства территории. Цель строительства сквера – память об уроках истории, подвигах своих предков.

 
 
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