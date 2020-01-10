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Уже не удивляет: автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с 12 января
Источник материала: Партизан
Автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна Белнефтехим, с 12 января подорожает на 1 копейку.
"Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.", - проинформировали в концерне.
Таким образом, с 12 января цена бензина АИ-92-К5-Евро в Беларуси составит Br1,66, АИ-95-К5-Евро - Br1,76, АИ-98-К5-Евро - Br1,98, ДТ - Br1,76.
Это второе подорожание автотоплива в текущем году.
Как сообщалось, в 2019 году топливо в Беларуси дорожало 28 раз, в 2018 году - 27 раз. Стоимость, как правило, увеличивалась на 1 копейку.
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Автомобильное топливо в Беларуси, согласно решению концерна Белнефтехим, с 12 января подорожает на 1 копейку.
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