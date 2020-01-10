С завтрашнего дня, 12 января 2020-го, в Беларуси снова подорожают бензин и дизельное топливо. Стоимость автомобильного топлива на заправках увеличивается на 1 копейку.
В 2020 году это второе изменение цен на автомобильное топливо. «Белнефтехим» объясняет увеличение стоимости топлива продолжающимся ростом цены на нефть.
Цены на автомобильное топливо в Беларуси на 12 января 2020 года
- АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 66 копеек;
- АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 76 копеек;
- АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 98 копеек;
- ДТ – 1 рубль 76 копеек.
Последний раз цены на топливо поднимались неделю назад – бензин и дизель подорожали на 1 копейку.