Белорусские гандболисты проиграли Хорватии на чемпионате Европы

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по гандболу проиграла Хорватии на чемпионате Европы в Австрии — 23:31 (10:15).



Фото: handball.by

Хорваты с первых минут захватили инициативу, эффективно используя свои моменты. Наши игроки не лучшим образом действовали и у своих, и у чужих ворот. Не помогло и неоднозначное судейство французской бригады.

Напомним, в первом матче Беларусь со счетом 35:30 обыграла Сербию.

В понедельник подопечные Юрия Шевцова сыграют решающий матч группового этапа против Черногории.