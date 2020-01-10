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Белорусские гандболисты проиграли Хорватии на чемпионате Европы
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по гандболу проиграла Хорватии на чемпионате Европы в Австрии — 23:31 (10:15).
Хорваты с первых минут захватили инициативу, эффективно используя свои моменты. Наши игроки не лучшим образом действовали и у своих, и у чужих ворот. Не помогло и неоднозначное судейство французской бригады.
Напомним, в первом матче Беларусь со счетом 35:30 обыграла Сербию.
В понедельник подопечные Юрия Шевцова сыграют решающий матч группового этапа против Черногории.
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Сборная Беларуси по гандболу проиграла Хорватии на чемпионате Европы в Австрии - 23:31 (10:15).
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