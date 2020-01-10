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2000 километров. В Китае прошло массовое снежное ралли
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае состоялось массовое снежное ралли. Участие в нем приняли более 100 человек на внедорожниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гонщикам пришлось преодолеть около 2000 километров от самого восточного до самого северного города страны. Сложная дорога включала в себя множество горных серпантинов, часть маршрута проходила даже по льду замерзших рек.
В итоге весь путь занял почти две недели с остановками на отдых и созерцанием окружающей красоты.
При этом в будущем организаторы ралли планируют усовершенствовать маршрут, чтобы стимулировать зимний туризм в Китае.
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Новости Китая. В Китае состоялось массовое снежное ралли. Участие в нем приняли более 100 человек на внедорожниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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