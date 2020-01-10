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В Беларуси увеличат срок пребывания иностранцев без регистрации

11.01.2020 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2020 года, сообщил юрист Александр Жук

Ранее иностранцы без регистрации могли находиться на территории Беларуси 5 суток, с июля этот срок увеличится до 10 суток.

Если придется задержаться дольше, то не позднее 10 суток придется зарегистрироваться в ОГИМ по месту фактического пребывания.

При переезде в другое место надо будет зарегистрироваться в течение 3 рабочих дней.

Не надо регистрироваться, если иностранец поселится в гостинице, санаторно-курортной или оздоровительной организации, у субъекта агроэкотуризма. Причем, данные субъекты будут только уведомлять ОВД об иностранце (сейчас – обязаны регистрировать), пишет belprauda.org
 
 
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Новые правила начнут действовать с 1 июля 2020 года, сообщил юрист Александр Жук
 
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