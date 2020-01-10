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Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы
Источник материала: СТВ
Декабрь 2019 года занял вторую строчку в рейтинге самых тёплых за последние годы. Средняя температура воздуха по Беларуси составила +1,9, рассказали в программе
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Декабрь 2019 года занял вторую строчку в рейтинге самых тёплых за последние годы. Средняя температура воздуха по Беларуси составила +1,9, рассказали в...
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