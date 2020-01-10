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Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы

11.01.2020 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Декабрь 2019 года занял вторую строчку в рейтинге самых тёплых за последние годы. Средняя температура воздуха по Беларуси составила +1,9, рассказали в программе «Плюс-минус». Это на 5 пунктов выше нормы. А третья декада месяца и вовсе побила рекорд 40-летней давности.

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Впрочем, и в январе градусник показывает аномальные для этого времени года цифры. Температурный рекорд 28-летней давности 3 января побит в Минске и Борисове: было +6,5.

Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы

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Теги: Минск
 
 
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Декабрь 2019 года занял вторую строчку в рейтинге самых тёплых за последние годы. Средняя температура воздуха по Беларуси составила +1,9, рассказали в...
 
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