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Туман и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 января

11.01.2020 21:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Туман и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 января
Фото из открытых источников

Туман и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В воскресенье, 12 января, в Беларуси будет без существенных осадков, лишь местами по Витебской области - дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, утром и днем юго-западный 5-10 м/с, с порывами местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от нуля до 5 тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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