Туман и гололедица прогнозируются синоптиками в Беларуси 12 января

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от нуля до 5 тепла.
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11.01.2020 21:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от нуля до 5 тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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