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В Индии за день прогремели 2 взрыва
11.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Не менее пяти человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству медицинского газа в штате Гуджарат на западе Индии.
Как сообщает информационное агентство
В настоящее время на месте инцидента работают пожарные, ведутся спасательные работы, указывает агентство. Причины взрыва выясняются.
Еще один взрыв произошел на химической фабрике в индийском штате Махараштра в округе Полгхар примерно в 100 км от столицы штата города Мумбаи, сообщает телеканал
Взрыв прогремел примерно в 19:20 (16:50 минского) и был настолько сильным, что был слышен в радиусе 15 км. Пожарные и полиция проводят поисково-спасательную операцию на месте инцидента.
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Не менее пяти человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству медицинского газа в штате Гуджарат на западе Индии....
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