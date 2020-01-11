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В Индии за день прогремели 2 взрыва

11.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Индии за день прогремели 2 взрыва

Не менее пяти человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству медицинского газа в штате Гуджарат на западе Индии.

Как сообщает информационное агентство PTI, взрыв произошел около 11 утра (08:30 минского) на предприятии компании Aits Industries Limited в округе Вадодара.

В настоящее время на месте инцидента работают пожарные, ведутся спасательные работы, указывает агентство. Причины взрыва выясняются.

Еще один взрыв произошел на химической фабрике в индийском штате Махараштра в округе Полгхар примерно в 100 км от столицы штата города Мумбаи, сообщает телеканал NDTV. Погибли не менее 8 человек.

Взрыв прогремел примерно в 19:20 (16:50 минского) и был настолько сильным, что был слышен в радиусе 15 км. Пожарные и полиция проводят поисково-спасательную операцию на месте инцидента.

https://www.belta.by/

 
 
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Не менее пяти человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству медицинского газа в штате Гуджарат на западе Индии....
 
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