Меню после праздников. Три простых и полезных блюда, которые точно полезнее оливье

Источник материала: Tut.by

После марафона праздников и сопутствующих им салатов, тортов и других непременных атрибутов продолжительных застолий организм справедливо потребует более здоровой пищи. Порадуйте себя в выходные необычным домашним супчиком с нутом — полезным турецким родственником нашего гороха. На второе предлагаем запечь цветную капусту с любимым сыром и специями, а если все-таки продолжаете принимать гостей — киш с красной рыбой вам в помощь.

Суп с нутом





Ингредиенты Говяжий бульон — 2 л. Отварная говядина — 200 г. Нут — 1 стакан Лук — 2 шт. Морковь — 1 шт. Корень сельдерея — 50 г. Перец (4 горошины), соль, лавровый лист, тмин, сухая зелень — по вкусу

1. Нут предварительно замочить на ночь в холодной воде.

2. В день приготовления супа нут промыть и отварить в отдельной кастрюле в течение 40 минут.

3. В большой кастрюле разогреть бульон, добавить мелко нарезанный лук, морковь и корень сельдерея. Довести до кипения и варить около 15 минут.

4. Добавить нарезанное мясо и отваренный нут. Посолить, добавить перец, тмин, лавровый лист и варить еще 10 минут.

5. В конце засыпать сухую зелень, накрыть крышкой и выключить через минуту. Дать настояться минимум 30 минут.

Запеченная цветная капуста





Ингредиенты Кочан цветной капусты — 1 кг Твердый сыр — 100 г Петрушка/сельдерей/кинза — 1 пучок Оливковое масло — 5 ст. л. Тмин или другие специи по вкусу для посыпки Соль — 0,5 ч. л.

Как готовим?

В кастрюлю с кипящей водой поместить предварительно очищенный от листьев кочан, посолить, после закипания воды варить около 15 минут на среднем огне (для свежей капусты будет достаточно 5−10 минут, для той, что продается в несезон, — 15−20 минут). В это время в оливковое масло добавить нарезанную зелень и сухие специи, оставить на время варки капусты, чтобы масло впитало ароматы трав. Если нет свежей зелени, можно заменить на любимые сухие травы. Сыр натереть на крупную терку. Достать капусту из кастрюли и поместить в жароупорную форму так, чтобы соцветия были сверху. Смазать всю поверхность кочана оливковым маслом с травами и специями. Равномерно посыпать сыром. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20−30 минут до готовности. При желании кочан можно запечь до румяной корочки желто-коричневого цвета либо вынуть, когда еще капуста будет светлой, но сыр уже запечется. Второй вариант более подойдет для тех, кто ратует за здоровое питание.

Киш с красной рыбой (диаметром 20 см)





Ингредиенты Для теста: Масло 100 г Сметана 2 ст. л. Сода ¼ ч. л. Мука — 1 стакан Соль — 1 щепотка Начинка: Филе горбуши без костей — 400 г Сметана — 3 ст. л. Лук — 1 шт. Сыр — 150 г Сухая зелень, соль, перец по вкусу Растительное масло для жарки

Как готовим?

Муку порубить с холодным маслом в крошку. Сметану соединить с содой и солью, перемешать и добавить к муке. Все быстро вымесить, соединить в шар и отправить в холодильник на час. Для начинки пассеровать на растительном масле мелко нарезанную луковицу до полупрозрачности. Добавить нарезанное небольшими кубиками филе горбуши. Все посолить, поперчить, добавить сухую зелень, перемешать, накрыть крышкой и прогреть в течение 5−10 минут. Затем дать остыть до комнатной температуры. Тесто достать из холодильника, выложить на припыленную мукой доску и раскатать скалкой круг немного больше, чем диаметр формы, чтобы сформировать бортики. Форму смазать растительным маслом и слегка припылить мукой. Остатки муки стряхнуть. Выложить тесто в форму, утрамбовав дно и сформировав бортики. К рыбной начинке добавить тертый сыр, перемешать и равномерно уложить на тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут, затем уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще 30 минут.

Киш очень вкусный как горячий, так и охлажденный.