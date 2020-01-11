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Меню после праздников. Три простых и полезных блюда, которые точно полезнее оливье
Источник материала: Tut.by
После марафона праздников и сопутствующих им салатов, тортов и других непременных атрибутов продолжительных застолий организм справедливо потребует более здоровой пищи. Порадуйте себя в выходные необычным домашним супчиком с нутом — полезным турецким родственником нашего гороха. На второе предлагаем запечь цветную капусту с любимым сыром и специями, а если все-таки продолжаете принимать гостей — киш с красной рыбой вам в помощь.
Суп с нутом
Ингредиенты
Говяжий бульон — 2 л.
Отварная говядина — 200 г.
Нут — 1 стакан
Лук — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Корень сельдерея — 50 г.
Перец (4 горошины), соль, лавровый лист, тмин, сухая зелень — по вкусу
1. Нут предварительно замочить на ночь в холодной воде.
2. В день приготовления супа нут промыть и отварить в отдельной кастрюле в течение 40 минут.
3. В большой кастрюле разогреть бульон, добавить мелко нарезанный лук, морковь и корень сельдерея. Довести до кипения и варить около 15 минут.
4. Добавить нарезанное мясо и отваренный нут. Посолить, добавить перец, тмин, лавровый лист и варить еще 10 минут.
5. В конце засыпать сухую зелень, накрыть крышкой и выключить через минуту. Дать настояться минимум 30 минут.
Запеченная цветная капуста
Ингредиенты
Кочан цветной капусты — 1 кг
Твердый сыр — 100 г
Петрушка/сельдерей/кинза — 1 пучок
Оливковое масло — 5 ст. л.
Тмин или другие специи по вкусу для посыпки
Соль — 0,5 ч. л.
Как готовим?
Киш с красной рыбой (диаметром 20 см)
Ингредиенты
Для теста:
Масло 100 г
Сметана 2 ст. л.
Сода ¼ ч. л.
Мука — 1 стакан
Соль — 1 щепотка
Начинка:
Филе горбуши без костей — 400 г
Сметана — 3 ст. л.
Лук — 1 шт.
Сыр — 150 г
Сухая зелень, соль, перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Как готовим?
Киш очень вкусный как горячий, так и охлажденный.
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Александра Боровикова подготовила вкусные и несложные рецепты, чтобы разнообразить ваш рацион
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