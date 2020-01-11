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Минэнерго: транзит нефти через Беларусь идет в полном объеме

12.01.2020 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совещание, на котором будет обсуждаться новый тариф на прокачку нефти через Беларусь, должно пройти 13 января.

Транзит российский нефти через территорию Беларуси идет на данный момент в полном объеме, об этом журналистам сообщил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, передают российские информагентства. 

"На данный момент транзит нефти через Беларусь осуществляется в полном объеме", - сказал Сорокин.

Накануне ФАС РФ сообщила, что Совещание, на котором будет обсуждаться тариф на транзит российской нефти через Беларусь, намечено на понедельник 13 января. Размер тарифа на прокачку российской нефти через Беларусь на 2020 год МАРТ и ФАС должны решить до 15 января, об этом ранее сообщила пресс-служба федерального ведомства. Если размер индексации не будет согласован, тарифы будут автоматически увеличены "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".
 
 
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Совещание, на котором будет обсуждаться новый тариф на прокачку нефти через Беларусь, должно пройти 13 января.
 
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