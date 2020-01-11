











В 2020 году магазины будут открыты по следующим воскресеньям: 26 января, 5 апреля, 26 апреля, 28 июня, 30 августа, 13 декабря, 20 декабря.





Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность – это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, ярмарки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.













Нарушение запрета торговли по воскресеньям налагается штрафом в размере от 1 000 zł до 100 000 zł, а в случае постоянного нарушения закона – наказание в виде ограничения свободы.





Напомним, запрет на торговлю по воскресеньям в Польше вводился постепенно. В 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц – первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим является только одно воскресенье ежемесячно.