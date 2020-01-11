ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елизавета II собирает семейный совет из-за решения принца Гарри

12.01.2020 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Королева Великобритании Елизавета II созвала на 13 января совещание, посвященное намерению принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми от монаршего дома. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News.




По его информации, эта семейная встреча станет первой с участием принца Гарри с момента серьезного кризиса, разразившегося в королевской семье из-за его решения. Вместе с ним в фамильном имении Сэндрингем (графство Норфолк) в понедельник соберутся его бабушка, отец и брат: королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.

8 января принц Гарри и Маркл через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

На практике это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини Сассекских, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы. Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, именно этому и будет посвящена встреча в понедельник. Последнее слово остается за королевой Елизаветой II.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Королева Великобритании Елизавета II созвала на 13 января совещание, посвященное намерению принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл отойти от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь через свои порты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика