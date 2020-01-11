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Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь через свои порты

12.01.2020 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь в условиях прекращения поставок нефти из России.

"Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос", — заявил глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс, отвечая на вопросы журналистов перед началом в Брюсселе заседания Совета ЕС.

Латвия уже заявляла о возможности организовать транзит нефти с мировых рынков на белорусские нефтеперерабатывающие заводы через латвийские порты, сообщает ТАСС.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального разрешенного уровня. Из-за этого временно приостановился экспорт произведенных на белорусских НПЗ нефтепродуктов, а также Беларусь прекратила экспорт своей нефти, чтобы загрузить ей свои перерабатывающие заводы. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ.
 
 
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Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь в условиях прекращения поставок нефти из России.
 
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