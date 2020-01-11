Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь через свои порты

"Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос", — заявил глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс, отвечая на вопросы журналистов перед началом в Брюсселе заседания Совета ЕС.





ТАСС . Латвия уже заявляла о возможности организовать транзит нефти с мировых рынков на белорусские нефтеперерабатывающие заводы через латвийские порты, сообщает





Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального разрешенного уровня. Из-за этого временно приостановился экспорт произведенных на белорусских НПЗ нефтепродуктов, а также Беларусь прекратила экспорт своей нефти, чтобы загрузить ей свои перерабатывающие заводы. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ.