ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предложение привязать госпошлину к пробегу отвергают — из-за возможных злоупотреблений

12.01.2020 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За пару дней до Нового года в правительстве пообещали решить проблему с дорожным сбором в начале 2020 года. Говорили, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы. Пока долгожданных преобразований не случилось, можно однозначно утверждать: сбор не привяжут к пробегу. Об этом свидетельствует письмо из Минфина, сообщает Onliner.by.

Сейчас госпошлина привязана к техосмотру, что водители считают несправедливым: разные люди ездят с разной частотой и так же по-разному эксплуатируют проезжую часть. Есть предложение привязать сбор к топливу, однако в Минфине отметили, что в таком случае может подорожать буквально все. Было еще озвучено одно предложение — увязать сбор с пробегом автомобиля.

Аргументы такой позиции: «Стоимость дорожного налога высчитывать из пробега транспортного средства можно между интервалами ТО (раз в год, раз в два года или каждые 10—20 тыс. км). Стоимость бензина останется прежней, соответственно владелец ТС не платит налог при работе вхолостую при прогреве или в пробке. Также налог не будут платить те, кто использует бензин не для транспорта, а для генераторов, косилок и прочего. При таком подходе уменьшается необходимость контроля ТС камерами, что само по себе является затратным проектом. Электромобили платят дорожный налог как все — это тоже автомобили, и они также приводят к износу дорог. Минусом такого подхода является наличие несознательных граждан, которые могут „скручивать“ пробег. Однако сложность процедуры и наличие профилактических сверок пробега может нивелировать количество „хитрых“ граждан».

Справедливости ради стоит заметить, такое решение наши читатели посчитали спорным. Большинство респондентов проголосовали против привязки пошлины к пробегу, указав предпочтение «топливному варианту». В Минфине также не поддержали идею. Причина — «невозможность контроля фактических значений, поскольку возможны злоупотребления (отмотка показаний спидометра, его отключение либо повреждение)».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пару дней до Нового года в правительстве пообещали решить проблему с дорожным сбором в начале 2020 года. Говорили, рассматриваются различные варианты решения...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Тайване переизбрали президента, которая выступает за независимость острова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика